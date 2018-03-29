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X5 Retail Group готова направить на первые дивиденды 69% чистой прибыли

Наблюдательный совет Х5 Retail Group рекомендовал направить на дивиденды 21,6 млрд руб., или 69% чистой прибыли по МСФО за 2017 г., сообщает ритейлер. До этого компания не платила дивиденды.

В сентябре прошлого года компания установила минимальную планку дивидендных выплат на уровне 25% консолидированной чистой прибыли. Решая, одобрять ли выплату дивидендов, набсовет X5 будет ориентироваться на целевое отношение чистого долга к EBITDA ниже 2. По итогам 2017 г. соотношение чистого дола к EBITDA составило 1,73, это самый низкий показатель за всю историю компании.

Окончательное решение о дивидендах будет принято на собрании акционеров Х5 10 мая.

Глобальные депозитарные расписки X5 на торгах Московской биржи выросли к 10.50 по мск почти на 7% - до 1966 руб. за бумагу - после сообщения о первых дивидендах.

Х5 является крупнейшим в России ритейлером по размеру выручки. 47,86% акций торговой сети принадлежит «Альфа-групп» Михаила Фридмана, 11,43% владеет Intertrust Trustees Ltd. (Axon Trust), 0,06% – руководство Х5, 0,01% приходится на казначейские акции, в свободном обращении находятся 40,63% бумаг.