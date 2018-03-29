Самолет «России» повредили в Лондоне при спасении попавшего под шасси грузчика

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Лидеры России, Германии, Франции и Украины сделали заявление о Донбассе

Лидеры «Нормандской четверки» - президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко - сегодня сделали совместное заявление по Донбассу. Документ опубликован на сайте Кремля и на сайте президента Украины.

Лидеры подтвердили приверженность всем аспектам Минских договоренностей (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы), и договорились «возможные пути ускорения осуществления договорённостей в предстоящие месяцы».

«Поэтому они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в заявлении.

«На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они [лидеры четырех стран] призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех"», - отмечается в документе.

Предыдущая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» состоялась 18 февраля 2017 года «на полях» прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.

«Минские договоренности» были согласованы «нормандской четверки» в феврале 2015 года и подписан контактной группой из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Они включают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и восстановление полного контроля Украины над государственной границей во всей зоне конфликта. Однако условием начала этого восстановления сделаны местные выборы в соответствии с украинским законодательством, которые до сих пор не проведены.