Самолет «России» повредили в Лондоне при спасении попавшего под шасси грузчика
Сотрудник лондонского аэропорта «Гатвик» попал под шасси самолета авиакомпании «Россия». Об инциденте в среду сообщил телеканал Sky News, не уточнив названия авиакомпании.
Представитель авиакомпании заявил «Интерфаксу», что один из сотрудников обслуживающей рейс компании Dnata грубо нарушил технику безопасности. В результате его нога попала под движущееся шасси самолета. Когда травмированного работника высвобождали, самолету нанесли повреждения, рассказал собеседник агентства. Характер повреждений он не уточнил, но отметил, что для их устранения потребуются дополнительные восстановительные работы.
Собеседник агентства также отметил, что после инцидента «местная инспекция» без согласования с техническими службами авиакомпании сняла с самолета бортовое устройство записи переговоров экипажа и наземных служб.
Пассажиров самолета высадили и разместили в гостиницах. Для их вывоза будет задействовано резервное воздушное судно, сообщил представитель авиакомпании.