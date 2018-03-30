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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ увеличилась почти вдвое в 2017 году

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ по итогам 2017 г. составила 58,8 млрд руб., что в 1,9 раза превышает показатель 2016 г. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 6% и составила 835,9 млрд руб., себестоимость - на 4,4% до 720 млрд руб., валовая прибыль - на 16,3% до 115,95 млрд руб., прибыль от продаж - на 25,7% до 61,57 млрд руб. Доналоговая прибыль увеличилась вдвое и составила 74,93 млрд руб.

Совокупные активы «Транснефти» с начала 2017 г. уменьшились на 4,4% до 1,06 трлн руб., совокупные обязательства снизились на 5,9% до 874,9 млрд руб.