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«Транснефть» раскрыла стоимость покупки 25% «Усть-Луги»

Группа «Транснефть» в декабре 2017 г. купила 25% плюс одну акцию в уставных капиталах АО «Усть-Луга ойл» и Sandmark Operations Limited за 38,2 млрд руб., следует из отчета монополии по МСФО. Названные компании составляют бизнес по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга, крупнейший в Европе нефтепродуктовый терминал.

До сих пор сумма этой сделки не раскрывалась, но эксперты оценивали блокпакет в «Усть-Луге» существенно ниже, порядка 20-25 млрд руб., писали «Ведомости».

По информации «СПАРК-Интерфакса», до сделки 74% АО «Усть-Луга ойл» принадлежало ООО «Толинг», которым владеет миллиардер из списка Forbes Андрей Бокарев (совладелец и председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля»), 26% - кипрской Capefar Limited (подконтрольна Gunvor). Gunvor сообщал, что не продает свою долю.

Проектная мощность терминала «Усть-Луга ойл» – 30 млн т нефтепродуктов в год. «Транснефть» уже владеет долей в Невской трубопроводной компании (владелец и оператор терминала по перевалке нефти в порту Усть-Луга). «Вся инфраструктура порта и подводящие трубопроводы тесно переплетены. С этой точки зрения покупка компанией доли в порту логична», – говорил представитель «Транснефти».