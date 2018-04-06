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Новак ожидает роста цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции

Розничные цены на нефтепродукты в России в 2018 г. будут расти примерно на уровне инфляции, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

«Что касается роста цен на нефтепродукты, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года рост цен должен быть примерно на уровне инфляции», – сказал Новак (цитаты по ТАСС).

«Ситуация по бензину нам не видится критичной, она мало чем отличается от ситуаций, которые наблюдались в предыдущие годы», – заключил министр.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на нефтепродукты росли весь март, а в начале апреля биржевая стоимость бензина обновила ценовой рекорд ноября 2017 г. Объединяющий независимых участников топливного рынка Совет по товарным рынкам утверждал, что розничные цены искусственно сдерживаются, и в ряде регионов продавцы топлива на АЗС реализуют бензин с существенным убытком, что в перспективе может вызвать не только сокращение, но и прекращение розничных продаж. Рост оптовых цен на нефтепродукты, по мнению независимых участников топливного рынка, был вызван в том числе поведением нефтяных компаний на бирже.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что маржинальная доходность АЗС превышает прошлогоднюю. Антимонопольный орган вынес предупреждение трейдерам нефтепродуктов за попытку разгона цен. По мнению ФАС, публичные заявления трейдеров могут провоцировать рост цен на бензин.

Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что поводов для резкого роста цен на бензин нет, однако несущественные колебания возможны.