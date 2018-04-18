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РЖД в 2018 году хочет занять 89 млрд рублей для инвестпрограммы

В этом году для своей инвестиционной программы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты.

Размещение евробондов в данный момент не планируется, говорит Михайлов. Ситуация на рынке неподходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.

Ранее РЖД отчиталась за 2017 г.: чистая прибыль увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб.

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