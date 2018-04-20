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ОВК продала долю в Первой тяжеловесной компании за 1,8 млрд рублей

Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) продала 19,9% в Первой тяжеловесной компании (ПТК, входит в группу «Промышленные инвесторы») основному акционеру железнодорожного оператора - группе «Промышленные инвесторы» за 1,77 млрд руб., говорится в сообщении ОВК.

ОВК получила долю в ПТК в марте 2017 г. в счет проданных ей 100% акций оператора «Восток1520» в конце 2016 г. За долю в ПТК Объединенная вагонная компания заплатила группе «Промышленные инвесторы» 1,29 млрд руб.

«НПК ОВК объявляет о продаже 19,9% в АО "ПТК-холдинг" (Первая тяжеловесная компания) компании ООО "Проминвествагон" (входит в группу "Промышленные инвесторы"). Сумма сделки составила 1,773 млрд руб.», - указывается в пресс-релизе.

По словам первого заместителя гендиректора по общему управлению ОВК Дмитрия Бовыкина, за год ПТК укрепила статус крупнейшего собственника вагонов повышенной грузоподъемности. «Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Мы в свою очередь вышли из актива на выгодных условиях, заработав почти 40% годовых на продаже доли», - отметил он.

ПТК была создана группой «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова в 2016 г. - в том числе для инвестиций в сегмент тяжеловесного движения. Компания также владеет оператором «Нитрохимпром», парк которого тоже формировался из тихвинских вагонов.