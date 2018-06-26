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В США суд отклонил иск к крупнейшим нефтяным компаниям из-за ухудшения климата

Федеральный суд штата Калифорния отклонил иск, который администрации городов Сан-Франциско и Окленд подали к пяти крупнейшим мировым нефтяным компаниям. Об этом сообщает агентство Reuters. Истцы возлагали на ответчиков ответственность за глобальное потепление, причиной которого является сжигание нефти и газа.

Иск был подан к американским Chevron, Exxon Mobil Corp, ConocoPhillips, британо-голландской Royal Dutch Shell и британской BP. Сан-Франциско и Окленд требовали от корпораций, в частности, создать фонд, из которого можно было бы компенсировать ущерб от наводнений, вызванных глобальным потеплением.

Городские власти поясняли, что сжигание нефти и газа приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа. Это, в свою очередь, вызывает «парниковый эффект» и рост температуры атмосферы в мире. В результате меняется климат и в том числе происходят наводнения, от которых страдают города.

Суд согласился, что этот ущерб является реальным и носит всемирный характер. Кроме того, нефтяные компании не отрицают научность концепции глобального потепления, указал суд. Однако суд отклонил иск, решив, что решение глобальной проблемы находится вне его правовой компетенции. «Эта проблема заслуживает решения, носящего более масштабный характер, нежели решение окружного судьи или жюри по делу об источнике неудобства для окружающих», – указывается в решении судьи Уильяма Олсапа.

Ранее аналогичные иски к пяти крупнейшим нефтяным компаниям подавали и власти других американских городов. Национальная ассоциация промышленников США, в свою очередь, в январе заявляла, что подача исков не имеет под собой оснований и может быть политически мотивирована. «Это часть глубоко укоренившейся, политически мотивированной кампании по подрыву производства в Америке. Мы продолжим нашу работу по разоблачению этих скоординированных усилий», – говорила Bloomberg представитель ассоциации Линда Келли.

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