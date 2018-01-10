Власти Нью-Йорка подали иск к пяти крупнейшим нефтяным компаниям

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что иск подан в «защиту ньюйоркцев от последствий изменения климата» Mike Segar / Reuters

Нью-Йорка подал иск в окружной суд по Южному Нью-Йорку к пяти крупнейшим в мире нефтяным компаниям – BP, Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell. Власти города обвиняют их в причастности к ухудшению климата. Их деятельность могла стать причиной глобального потепления, считают власти Нью-Йорка. Администрация города рассчитывает взыскать с нефтяных компаний через суд миллиарды долларов компенсации, пишет The New York Post.

«Нью-Йорк стремится переложить расходы города по устранению последствий изменения климата обратно на компании, которые сделали почти все возможное, чтобы создать эту экзистенциальную угрозу», – говорится в иске. Ответчики «в силу добычи и продажи ископаемых видов топлива несут коллективную ответственность за более чем 11% всех объемов загрязнений, накопленных в атмосфере Земли с первых дней промышленной революции», утверждается в исковом заявлении.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что иск подан в «защиту ньюйоркцев от последствий изменений климата».

«Мы донесем борьбу с изменением климата прямо до этих компаний, добывающих ископаемое топливо... Они знали о его последствиях и намеренно вводили в заблуждение общественность, чтобы защитить свою прибыль», – передает слова мэра ABCNews. По мнению Блазио, из-за жадности нефтяных компаний продолжает ухудшаться климат и, чтобы покрыть расходы на борьбу с последствиями загрязнения окружающей среды, администрация города подала иск.

Мэр пообещал, что принадлежащие Нью-Йорку пенсионные фонды, объем активов которых оценивается в $189 млрд, откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании. Как отмечают американские СМИ, ранее пять пенсионных фондов Нью-Йорка уже вложили около $5 млрд в ценные бумаги более 190 компаний, так или иначе связанных с добычей ископаемых видов топлива.

Представитель Shell Кертис Смит заявил, что «изменение климата представляет собой сложный вызов обществу, который должен быть решен посредством разумной государственной политики». Общество должно сделать выбор в сторону потребления топлива с низким уровнем выбросов. В BP отказались от комментариев, другие компании пока еще не отреагировали на подачу иска Нью-Йорком, пишет Bloomberg.

В ExxonMobil иск назвали частью «масштабного заговора» против нефтяной компании, передает CNN.

Ранее аналогичные иски были поданы в суды городами штата Калифорния, такими как Сан-Франциско, Окленд, Сан-Матео, Империал-Бич, Марин и др.

Национальная ассоциация промышленников США считает, что подача исков не имеет под собой обоснования и вероятно политически мотивирована. «Это часть глубоко укоренившейся, политически мотивированной кампании по подрыву производства в Америке. Мы продолжим нашу работу по разоблачению этих скоординированных усилий», – заявила Bloomberg представитель ассоциации Линда Келли.