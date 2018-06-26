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В «Пятерочках» начали тестировать «говорящие» на трех языках кассы

X5 Retail Group начала тестировать кассы самообслуживания под названием «Выручай-кассы», говорится в сообщении компании. Они предусмотрены для самостоятельной оплаты товаров, в них есть голосовой интерфейс на трех языках: русском, английском и китайском.

Кассы самообслуживания уже появились в двух «Пятерочках» в Москве. Точные адреса компания не раскрывает. У подобных касс все равно будет стоять сотрудник магазина для помощи оплаты покупок, который будет проверять документы при покупке алкоголя и сигарет, говорится в сообщении X5 Retail Group. Там же уточняется, что касса самообслуживания принимает к оплате наличные деньги, банковские карты, купоны и карты лояльности.

Голосовой интерфейс поможет пенсионерам быстрее понять принцип работы нового оборудования и получить удовольствие от покупки, считают в компании. Кроме того, эти кассы помогут сократить очереди в магазинах и сделать работу сотрудников супермаркетов «более активной», говорится в сообщении. По предварительным прогнозам, после тестирования через кассы самообслуживания будет проходить около 50% покупок. Тестирование проекта закончат в декабре 2018 г. К этому моменту около 50 касс самообслуживания появятся в 10 московских «Пятерочках». Дальнейшие планы компания не уточняет.

X5 Retail Group – крупнейший российский ритейлер, который управляет «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями». В 2017 г. группа обогнала своего главного конкурента «Магнит», увеличив выручку на 25,5% до 1,29 трлн руб. «Пятерочка» относится к дискаунтерам, как и его конкуренты «Магнит» и «Дикси», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на информационное агентство Infoline.

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