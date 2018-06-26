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Титов пожаловался на обилие новых проверок в отношении бизнеса

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов пожаловался на обилие новых проверочных мероприятий со стороны контрольно-надзорных ведомств. По его словам, эти проверки не являются официальными и усложняют жизнь компаниям, передает РИА «Новости». Об этом Титов заявил на заседании президиума Совета по противодействию коррупции.

Омбудсмен считает, что за последние несколько лет количество плановых и внеплановых проверок в России сократилось почти вдвое. При этом, по его словам, возникла новая проблема: «Проверки заменяются иными проверочными мероприятиями — административными расследованиями, рейдами, мониторингами, которые не фиксируются в статистике». По информации Титова, Роспотребнадзор возбуждает без согласования плановых и внеплановых проверок около 25% административных дел, Россельхознадзор — до 50% дел, Росприроднадзор — до 60%, ФАС — до 70%.

Такие проверки проводят региональные и местные власти, они негативным образом влияют на развитие бизнеса и являются почвой для коррупции, сказал Титов.

По мнению омбудсмена, системные рейды должны проводиться под надзором прокуратуры. «Мы предлагаем лишить такие расследования статуса проверок, то есть запретить возбуждать по их итогам административные дела, накладывать штрафы и применять иные меры наказания», — сказал Титов. По его словам, при обнаружении нарушений контрольно-надзорные органы должны обращаться в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку, считает он.

В 2017 г. прокуроры выявили около 169 000 нарушений законов, обеспечивающих защиту прав предпринимателей и инвесторов, заявил в середине июня официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.