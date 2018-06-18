Прокуратура выявила 169 000 нарушений в отношении бизнеса в прошлом году

Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Прокурор – защитник инвесторов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Генпрокуратура рассказала о своей борьбе с чиновниками за улучшение инвестиционного климата Владимир Андреев / URA.RU/ТАСС

В 2017 г. прокуроры выявили около 169 000 нарушений законов, обеспечивающих защиту прав предпринимателей и инвесторов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. В ведомстве Юрия Чайки обобщили практику надзора за соблюдением законодательства в этой области.

В ряде случаев действия должностных лиц потребовали уголовно-правовой оценки, следует из материалов прокуратуры, например, администрация Щекинского района Тульской области вопреки судебному решению четыре раза отказывала инвестору в выдаче разрешения на строительство торгово-офисного здания. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 Уголовного кодекса) против первого замглавы администрации района. В Бурятии республиканский Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов предпринимательства, призванный поддерживать местных бизнесменов, тратил бюджетные деньги на собственные нужды – сейчас по фактам присвоения и растраты возбуждено и расследуется уголовное дело, инициированное прокуратурой республики.