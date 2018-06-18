Прокуратура выявила 169 000 нарушений в отношении бизнеса в прошлом году
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В 2017 г. прокуроры выявили около 169 000 нарушений законов, обеспечивающих защиту прав предпринимателей и инвесторов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. В ведомстве Юрия Чайки обобщили практику надзора за соблюдением законодательства в этой области.
В ряде случаев действия должностных лиц потребовали уголовно-правовой оценки, следует из материалов прокуратуры, например, администрация Щекинского района Тульской области вопреки судебному решению четыре раза отказывала инвестору в выдаче разрешения на строительство торгово-офисного здания. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 Уголовного кодекса) против первого замглавы администрации района. В Бурятии республиканский Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов предпринимательства, призванный поддерживать местных бизнесменов, тратил бюджетные деньги на собственные нужды – сейчас по фактам присвоения и растраты возбуждено и расследуется уголовное дело, инициированное прокуратурой республики.
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