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Минтранс отложил индексацию тарифа системы «Платон»‍

Минтранс отложил индексацию тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Об этом говорится в сообщении ведомства. «Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 г. № 120», - пояснил Минтранс. Ведомство не уточнило новых сроков индексации тарифа.

Решение было принято на совещании в Росавтодоре. В нем участвовали представители Минтранса, Росавтодора, ФКУ «Дороги России», грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка.

По словам замдиректора департамента госполитики Григория Волкова, вопрос об индексации будет обсуждаться после усиления контроля за нарушителями и предоставления результатов этой работы грузоперевозчикам. Как именно будет усилен контроль, в Минтрансе не уточнили.

Полномочия по выявлению нарушителей на основе автофиксации от МВД передадут Ространснадзору. Соответствующие изменения в КоАП ранее приняли Госдума и Совет Федерации.

При запуске «Платона» власти собирались установить тариф 3,73 руб. за 1 км. После массовых акций протеста был введен льготный тариф - 1,53 руб. за 1 км. С 15 апреля 2017 г. тариф планировали увеличить до 3,06 руб. за 1 км, позже решение пересмотрели и тариф установили на уровне 1,91 руб. за 1 км. С 1 июля текущего года предусматривалась индексация тарифа на уровень инфляции.

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