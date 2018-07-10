На заправках «Газпром нефти» появятся терминалы для медосмотра таксистов
«Газпром нефть» сообщила, что на ее заправках появятся терминалы для медосмотра таксистов – партнеров «Яндекс.Такси». Первый терминал уже начал работать на ул. Беломорской в Москве, следует из сообщения компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). До конца лета появится семь пунктов для медосмотра. Где именно – не уточняется.
Терминал для медосмотра измеряет давление и пульс, определяет наличие алкоголя или наркотических веществ в крови, а также позволяет выявить признаки хронической усталости. Полученные сведения будут автоматически отправлены врачу. Вся процедура займет 2–5 минут, отмечает «Газпром нефть».
Пилотный проект с сетью «Газпром нефть» поможет повысить прозрачность предрейсовых осмотров и наладить контроль за их прохождением, приводятся в сообщении слова директора по развитию «Яндекс.Такси» в России Алексея Федотова. Он считает, что это позволит сделать работу перевозчиков безопасней.
В середине июня водитель – партнер «Яндекс.Такси» въехал в пешеходов в центре Москвы. Погибших не было, но пострадало не менее семи человек. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водителя такси арестовали. В суде он рассказал, что работал без перерыва около 20 часов, а до этого мало спал. По его словам, у него две дочери, поэтому ему надо много работать, чтобы обеспечивать семью.