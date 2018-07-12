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СМИ узнали о привлечении новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД

Итальянская Anas, турецко-итальянская ICA и РФПИ войдут в проект строительства четвертого пускового комплекса ЦКАД в качестве соинвесторов, передают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники. По информации РБК, новые инвесторы сменят в проекте турецкую Makyol, которая вышла из него в мае этого года.

По информации источника «Интерфакса», ICA также выступит подрядчиком проекта совместно с еще одним соинвестором проекта - компанией ДСК «Автобан». Пока стороны подписали только предварительное соглашение.

Представитель РФПИ подтвердил РБК переговоры с Anas и ICA Construction, отказавшись от дальнейших комментариев. Заместитель гендиректора ДСК «Автобан» Денис Анисимов заявил, что участники консорциума ведут переговоры с Anas, однако конкретных решений нет.

«На данный момент по Центральной кольцевой автомобильной дороге были только предварительные коммерческие контакты, и поэтому в настоящее время интерес Anas носит чисто исследовательский характер», — пояснил РБК представитель Anas.

Четвертый участок ЦКАД будет построени на юго-востоке Московской области, от пересечения с М7 «Волга» до пересечения с М4 «Дон». Дорога соединит Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. Заказчиком проекта является «Автодор», концессионером — компания «Юго-Восточная магистраль». Стоимость проекта составляет 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд руб. предоставит государство, 35,7 млрд руб. — инвесторы. Участок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2020 г.