Бизнес

Новости

Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США

Лоббистская компания Mercury LLC из США пытается продвигать так называемый «план Баркера», призванный продемонстрировать независимость попавшей под санкции компании En+ от Олега Дерипаски, через иностранных дипломатов в США. Это следует из раскрытия на сайте Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA) США. У En+ сейчас 48% производителя алюминия UC Rusal.

Mercury, сопредседателем которого является экс-сенатор США Дэвид Виттер, пыталась убедить послов Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки направить в госдепартамент и управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США Дональда Трампа письма в поддержку сокращения контроля Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal. В черновике писем, опубликованных FARA, говорится, что эти меры позволят добиться цели санкций против их «настоящей цели» - самого Дерипаски - без ущерба интересам компаний. По данным агентства AP, такое письмо в середине июня реально отправила посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс.

Представители посольств Франции и Швеции заявили, что их представительства таких писем не направляли. Посольства Германии, Ирландии и Австралии отказались предоставить комментарии.

AP утверждает, что контракт с Mercury стоимостью $109 000 заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. Mercury также занималась лоббированием снятия санкций в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«План Баркера» предполагает формальное выполнение требований минфина США: отказ Дерипаски от контроля над En+ (сейчас ему принадлежит 66%). Дерипаска еще в конце апреля выразил «принципиальное согласие» на сокращение своей доли в En+ до уровня менее 50%. Он также покинул советы директоров En+ и UC Rusal. Кроме того, Дерипаска согласился расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказывали источники «Ведомостей»: по нему En+ признается контролирующим акционером до тех пор, пока владеет не менее 40% UC Rusal.