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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности McDonald's в США

Роспотребнадзор выпустил предостережение о вспышке паразитарного заболевания - циклоспороза - в США, источниками которого являются салаты в сети быстрого питания McDonald's.

Ссылаясь на департамент здравоохранения штата Иллинойс, российский регулятор пишет, что с середины мая 2018 г. по первую декаду июля среди жителей штатов Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, «предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's». Сейчас более 3000 заведений этой сети в 14 штатах прекратили продажу подозрительных салатов. Возможным источником заражения паразитами названы овощи компании Del Monte.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры - внутриклеточные паразиты, поражающие тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.

Чтобы не заболеть циклоспорозом, Роспотребнадзор рекомендует есть только свежие овощи и зелень, тщательно промывать их и обдавать кипятком, тщательно мыть руки при приготовлении салатов и за столом, делать салаты в небольшом количестве, чтобы не хранить их в готовом виде.