Бизнес

Новости

Мантуров пригрозил заправкам штрафом в 1% от выручки за недолив бензина

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал ужесточить ответственность автозаправочных станций (АЗС) за недолив топлива. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 000 руб. А за повторное нарушение – уже 3%, но не менее 2 млн руб.», – уточнил Мантуров.

Министр подчеркнул, что лишь в Центральном федеральном округе из общего числа претензий к АЗС жалобы на недолив составили в 2016 г. 21,6%, а в 2017 г. – уже 46,2%. Он напомнил, что с 29 января за нарушения на заправках, в том числе касающиеся качества топлива, штрафы взимаются в зависимости от выручки, полученной от его реализации.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что более 76% заправочных станций в стране обманывают водителей. В среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив (до 19%) был зафиксирован в регионах.

Всего с начала года Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.

На что россияне готовы брать микрозаймы