Мантуров пригрозил заправкам штрафом в 1% от выручки за недолив бензина
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал ужесточить ответственность автозаправочных станций (АЗС) за недолив топлива. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
«Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 000 руб. А за повторное нарушение – уже 3%, но не менее 2 млн руб.», – уточнил Мантуров.
Министр подчеркнул, что лишь в Центральном федеральном округе из общего числа претензий к АЗС жалобы на недолив составили в 2016 г. 21,6%, а в 2017 г. – уже 46,2%. Он напомнил, что с 29 января за нарушения на заправках, в том числе касающиеся качества топлива, штрафы взимаются в зависимости от выручки, полученной от его реализации.
Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что более 76% заправочных станций в стране обманывают водителей. В среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив (до 19%) был зафиксирован в регионах.
Всего с начала года Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.