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Бывшая топ-менеджер «Интер РАО» прокомментировала обвинения в шпионаже

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, дала первое интервью после своего ареста. Она письменно ответила на вопросы «Медузы» из СИЗО «Лефортово».

По словам Цуркан, ей до сих пор не показали документ, который, по версии правоохранителей, она передала спецслужбе Молдавии. Она подчеркнула, что «никогда <...> не выполняла заказов молдавских спецслужб, никогда с ними не контактировала» и не имела допуска к гостайне. А при общении по должности с представителями властей и энергетических компаний Молдавии с их стороны не звучало предложений раскрыть секретную информацию, указала Цуркан.

Также Цуркан заверила, что у нее есть лишь российское гражданство, а от молдавского она отказалась в 2016 г. Между тем в посольстве Румынии 20 июня сообщали, что Цуркан является гражданкой этой страны.

Цуркан была арестована 19 июня. Она обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК). По версии следствия, Цуркан собирала и разглашала относящиеся к гостайне сведения иностранным государствам. Лефортовский суд Москвы продлил арест Цуркан до 14 ноября.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. По данным собеседника, в деле имеется несколько эпизодов. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан подозревают в передаче информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса. По словам одного из источников РБК, сотрудники ФСБ с подачи Службы внешней разведки вели оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года.