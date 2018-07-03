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Адвокат обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан пожаловался на недопуск в СИЗО

Адвокатов бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, отказываются пропустить в СИЗО «Лефортово» для встречи с подзащитной. Об этом сообщил в Facebook адвокат Иван Павлов, руководитель «Команды 29».

О том, что Павлов стал защитником Цуркан, стало известно 2 июля. По просьбе Цуркан ее мать обратилась в «Команду 29» за защитой, писал ранее Павлов.

«Ведомостям» он сообщил, что документы, необходимые для подтверждения полномочий адвокатов Цуркан, были переданы в управление ФСБ 2 июля, однако сотрудники следственного изолятора сообщили, что они не получали сведений от ФСБ о защитниках обвиняемой.

«Как мы и предполагали, спецслужба не горит желанием допустить нас к участию в этом деле», – сказал Павлов. По его словам, теперь адвокаты намерены «задействовать весь арсенал» имеющихся средств – это жалобы, уведомления и попытки «пройти к следователю, хотя и эта задача не из простых».

Карина Цуркан была задержана 15 июня. По решению суда она помещена под стражу. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ее обвиняют в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда иностранных государств, в том числе Румынии. Обвиняемая свою вину не признает.

Ранее Цуркан была членом правления энергетической компании «Интер РАО», отвечала за блок трейдинга. После ареста «Интер РАО» досрочно прекратила полномочия топ-менеджера.

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