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Минэкономразвития предложило отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

Минэкономразвития внесло в правительство законопроекты об отказе от бумажных лицензий на работы или оказание услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте министерства.

Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре будет открытой и общедоступной. В переходный период лицензии можно будет получать как в бумажном, так и в электронном виде. Электронные выписки будут бесплатными.

Поправки направлены на внедрение так называемой «реестровой модели» предоставления госуслуг, при которой юридически значимым результатом оказания услуги является внесение изменений в соответствующий информационный ресурс.

Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе, Росаккредитации и ряде других ведомств. По поручению президента Минэкономразвития проводит работу по распространению данного принципа и на другие массовые и социально значимые услуги.

Оптимизация и цифровизация системы госуслуг позволит повысить их качество и скорость предоставления, а также снизить госрасходы, отметил замминистра экономического развития Савва Шипов.

В 2017 г. было рассмотрено около 234 000 заявлений бизнеса о предоставлении лицензий, по ним только 7000 документов выданы в электронном виде.