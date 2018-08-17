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Правительство рекомендовало переизбрать Савельева гендиректором «Аэрофлота»

Решение о продлении полномочий действующего гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева должно быть принято советом директоров компании 30 августа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с правительственной директивой госпредставителям в совете директоров компании. Из нее следует, что представители Росимущества (51,2% акций) должны поддержать досрочное прекращение полномочий Савельева, которые истекают 25 октября, и переизбрать его на позицию гендиректора еще на пять лет. Директиву утвердил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. В Росимуществе подтвердили ее наличие.

Савельев руководит «Аэрофлотом» более 9 лет. В начале июля издание сообщало, что президент России Владимир Путин дал устное согласие на продление его контракта, но распоряжения об этом не было. Отмечалось, что в качестве альтернативы Савельеву рассматривалась кандидатура экс-министра транспорта Максима Соколова. Это происходило на фоне ухода из компании нескольких ключевых членов команды Савельева. Из «Аэрофлота» уволился замгендиректора по стратегии и альянсам Джорджо Каллегари, а также замгендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

В середине июля предложение о продлении контракта Савельева в Минэкономразвития направил новый министр транспорта Евгений Дитрих. Один из собеседников издания допускает, что вопрос о замене Савельева на Соколова все-таки может быть поднят. Другие источники отмечают, что Соколов «с большей долей вероятности может занять должность председателя совета директоров», что «наилучшим образом соответствовало бы его экс-министерскому статусу».

Действующий состав совета директоров проработает до 23 октября, после чего будет созвано внеочередное общее собрание акционеров компании для избрания нового. Соколов значится в списке кандидатов от государства.