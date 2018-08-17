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Оптовые цены на бензин за неделю выросли на 7%

За неделю с 10 по 17 августа оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем выросли на 7%. Так, оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72% до 46 137 руб. за тонну, Аи-95 — на 7,4% до 49 399 руб. за тонну, следует из материалов биржи.

Оптовые цены на бензин выросли впервые с мая, когда правительство приняло меры по их стабилизации. Рост цен остановился после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт — более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

В четверг Росстат сообщил, что цены на бензин на заправках подешевел вторую неделю подряд. В период с 7 по 13 августа цены на бензин снизились на 0,1%. При этом цены на дизельное топливо практически не изменились.

По итогам предыдущей недели — с 31 июля по 6 августа — ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

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