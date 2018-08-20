Новости
Бизнес
Новости

Совет директоров «Магнита» обсудит выкуп акций для мотивации менеджмента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Магнита» на заседании 21 августа рассмотрит программу обратного выкупа акций компании (buy back) для реализации долгосрочной программы мотивации менеджмента, сообщает ритейлер.

В феврале гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан говорил, что компания может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн. На тот момент эта сумма соответствовала 2,4–2,8% уставного капитала «Магнита». Размер программы предстоит определить совету директоров, отмечал Помбухчан: «Мое предложение – может быть, что-то около $200 млн. Может быть, меньше или немного больше».

После продажи основателем «Магнита» Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ и его ухода с поста гендиректора торговой сети в компании начались кадровые перестановки. В «Магнит» на должность исполнительного директора от основного конкурента X5 Retail Group перешла гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова, вслед за ней из X5 ушли также несколько менеджеров компании, в том числе Артем Смоленский и Татьяна Князева. В свою очередь, место Наумовой в X5 занял Сергей Гончаров, который в «Магните» отвечал за развитие аптек и точек формата дрогери. Кроме того, из «Магнита» в X5 ушел операционный директор формата «магазин у дома» Сергей Иржавский.

В структуре «Магнита» была создана дирекция по персоналу и административному управлению под руководством Татьяны Князевой. Компания объявила, что вместе с обновлением менеджмента планирует изменить и программу мотивации. В частности, в рамках краткосрочной программы было предложено повысить долю премий в общей сумме вознаграждения. А в долгосрочной перспективе менеджменту предложили сосредоточиться на динамике цен акций. 

На новостях о buy back акции «Магнита» на Московской бирже подорожали на 3,6% к закрытию предыдущих торгов, до 4179 руб. за бумагу. К 11.30 мск цена скорректировалась до 4156 руб. (+3%).

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Бизнес
Новости

Французская Total свернула деятельность в Иране из-за санкций США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Французская нефтегазовая компания Total официально ушла из Ирана после объявления США планов ввести санкции против работающего в этой стране бизнеса. Об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Total окончательно вышла из проекта освоения 11-го участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс». «В настоящее время идет процесс замены [Total] на другую компанию», – сказал Зангане (цитаты по Reuters).

Total являлась главным участником консорциума по освоению «Южного Парса» с долей 50,1%. Еще 30% в проекте принадлежит китайской CNPC, 19,9% – иранской Petropars (принадлежит госкомпании NIOC). Ранее Total объявила о планах покинуть проект из-за санкций США против Ирана. По условиям контракта после выхода Total из проекта ее долю выкупит CNPC.

Общая стоимость проекта оценивалась в $4,8 млрд, писал Bloomberg со ссылкой на управляющего директора NIOC Али Кардора. Подписанный с Total 20-летний контракт стал первым для Ирана газовым проектом с участием иностранных партнеров с момента снятия летом 2015 г. международных санкций.

США возобновили санкции против Ирана в августе 2018 г. после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (был подписан США, Россией, КНР, Великобританией и Францией в 2015 г.) по урегулированию иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США».

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО), дальней и военно-транспортной авиации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС. Проверка продлится с 20 по 25 августа.  

Комплекс из 16 специальных учений проводится перед масштабными маневрами «Восток-2018». Учебные мероприятия начались в 5 утра по московскому времени и затронули ВВО, ЦВО, ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию. Шойгу уточнил, что действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья изучит мобилизационное развертывание.

«На всех этапах проведения обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду», – подчеркнул министр.

Он добавил, что результаты проверки будут учитываться при проведении масштабных маневров. Cтратегическое учение «Восток-2018», запланированное на август – сентябрь, состоится на территории двух военных округов – Восточного и Центрального. Сценарий этих боевых учений предусматривает практическую отработку возможных столкновений.

«День передовых технологий правоохранительных органов – 2018». Фоторепортаж

Технологии
Новости

Apple удалила из китайского App Store 25 000 незаконных приложений

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple удалила из китайского App Store около 25 000 приложений в связи с требованиями местного законодательства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на государственное телевидение КНР. Издание отмечает, что это, вероятно, последняя проблема, мешающая американской компании работать на важнейшем за пределами США рынке.

Через удаленные приложения, как поясняет газета, велась продажа поддельных лотерейных билетов, а также предлагались азартные игры. Представитель Apple пояснил CNBC, что подобные приложения законодательно запрещены в Китае, потому были удалены из китайского App Store.

Приложения, изъятые из магазина приложений Apple, составляют около 1,4% от их общего числа в App Store в Китае. По данным министерства промышленности и информатизации Китая, Apple предлагает более 1,8 млн приложений в стране. Собеседник CNBC в Apple отказался подтвердить или опровергнуть информацию о количестве приложений, которые компания удалила из App Store в Китае. Представитель компании уточнил WSJ, что компания ранее уже удаляла подобные приложения и планирует мешать им находиться в App Store и в будущем.

Издание обращает внимание на «сильные связи» Apple с китайским рынком. На долю Китая приходится пятая часть дохода американской компании. Кроме того, компания, основанная в Купертино, штат Калифорния, также собирает в Китае свои iPhone.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

Иран призвал ЕС, Россию и Китай ускорить спасение «ядерной сделки»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Евросоюзу и другим участникам соглашения об урегулировании иранской ядерной программы следует скорее предпринять усилия для сохранения сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Европейцы и другие участники сделки (Китай и Россия) пытались спасти сделку, <...> но процесс был медленным. Его необходимо ускорить», – цитирует Касеми агентство Reuters.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны, был подписан США, Россией, КНР, Великобританией и Францией в 2015 г.

Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. Через три месяца ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и позволяет им возмещать убытки от санкций.

Экономика
Новости

Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Греция успешно завершила трехлетнюю программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 г. Об этом сообщается на сайте Европейского стабилизационного механизма (ESM).

«Это ознаменовало конец крупнейшего пакета суверенной помощи в истории, – отмечает ESM. – Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов».

Греция за последние три года получила от ESM на поддержку макроэкономической ситуации и рекапитализацию банков 62 млрд евро. Программа помощи предусматривала выделение Афинам 86 млрд евро, однако оставшиеся 24,1 млрд евро не потребовались.

Греция жила на деньги стран Евросоюза и Международного валютного фонда с 2010 г. В общей сложности за восемь лет Греция получила 273,7 млрд евро, из которых 241,6 млрд выделили члены еврозоны.

Массовые протесты в Афинах

Бизнес
Новости

PepsiCo купит производителя аппаратов для приготовления газировки дома

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

PepsiCo достигла соглашения о покупке израильской компании SodaStream, которая производит аппараты (сифоны) для приготовления газированных напитков дома, а также сиропы и концентраты. Сумма сделки составит $3,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Financial Times уточняет, что бизнес SodaStream растет в Европе и Азии, а сейчас израильская компания стремится выйти на рынок США. О сделке было объявлено всего через несколько недель после того, как PepsiCo сообщила о скорой отставке ее гендиректора Индры Нуйи, руководившей компанией с 2006 г. Новым гендиректором в начале октября станет Рамон Лагуарта, проработавший в PepsiCo 22 года.

Покупка SodaStream свидетельствует о том, что новый руководитель PepsiCo планирует продолжить развивать компанию в том же направлении, что и его предшественница. Газета указывает, что сделка соответствует глобальной стратегии PepsiCo – под управлением Нуйи компания переключила внимание со сладкой газировки на более здоровые закуски и напитки. SodaStream позиционирует свою продукцию как здоровую альтернативу сладким газированным напиткам.

Лагуарт, комментируя сделку, отметил, что SodaStream дополнит бизнес PepsiCo, позволив предлагать потребителям «индивидуальные решения для производства напитков на дому по всему миру». Его слова приводятся в пресс-релизе компании. Нуйи назвала союз PepsiCo и SodaStream «вдохновляющим».

PepsiCo заплатит $144 за акцию SodaStream, что на 32% выше средней цены бумаг за последние 30 торговых сессий. Ожидается, что сделка, которую еще должны одобрить акционеры SodaStream и регуляторы, завершится к январю 2019 г. Ранее ее единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, говорится в пресс-релизе.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Экономика
Новости

Средний чек россиян в магазинах достиг минимума за два года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В июле размер среднего чека в магазинах составил 496 руб., сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снизился четвертый месяц подряд – на 3,3%, или на 17 руб., до минимума с марта 2016 г.

Из всех федеральных округов средний чек вырос только в Северо-Кавказском (+15%, или 92 руб). В Южном федеральном округе за один поход в магазин жители в среднем тратили 423 руб. (-7,6%), в Дальневосточном – 442 руб. (-7,5%), в Северо-Западном – 564 руб. (-7,4%), в Сибирском – 409 руб. (-4%), в Приволжском – 415 руб. (-3,7%), в Уральском – 436 руб. (-1,8%), в Центральном – 599 руб. (-0,3%).

В Москве средний чек уменьшился на 1,2% до 677 руб., в Санкт-Петербурге – на 7% до 636 руб. В других городах-миллионниках средний чек за месяц снизился в среднем на 3%. Больше всего он упал в городах с населением от 500 000 до 1 млн человек – на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.

Наиболее существенно средний чек снизился в гипермаркетах – на 9% до 741 руб., в супермаркетах чек упал на 4,8% до 347 руб., в дискаунтерах – на 3,4% до 340 руб.

На что тратят деньги россияне

Технологии
Новости

Российские производители призвали ужесточить импорт IT-оборудования

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские производители призвали правительство обязать Huawei, ZTE, Cisco, D-Link, NEC и других иностранных поставщиков телекоммуникационного оборудования «перейти к прямому импорту своей продукции и отказаться от использования в таможенном оформлении посреднических компаний». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо российских технологических компаний премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Авторы письма – компании «Элтекс», «Микран», Т8, Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации». Они попросили также ввести обязательную маркировку такого оборудования и дать отраслевым ассоциациям доступ к таможенной статистике. По мнению авторов идеи, такие меры позволят «исключить занижение НДС» при ввозе оборудования.

Кроме того, при обнаружении «подозрительных операций» ассоциации могли бы инициировать проверки поставщиков с участием полиции, налоговых и таможенных органов, указывают авторы письма. Представитель АРПЭ подтвердил изданию участие в подготовке обращения.

В письме указывается, что российский рынок телекоммуникационного оборудования по итогам 2017 г. составил около 250–300 млрд руб. В основном такое оборудование закупают МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2, уточняет АРПЭ. В общем объеме доля российских производителей – 6–8% (15–24 млрд руб.). В то же время отечественные производители могли бы закрыть потребности операторов связи и крупных федеральных заказчиков не менее чем на 85–90%, подчеркивается в документе.

Источник газеты в правительстве уточнил, что письмо перенаправлено в Минпромторг, Минкомсвязи и Минфин. Ведомствам поручено рассмотреть и доложить о результатах. Минфин подтвердил изданию получение обращения. Минкомсвязи переадресовало запрос газеты в Минпромторг, где на него не ответили.

Бизнес
Новости

Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия не будет строить собственные вертолетоносцы, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – сказал Мантуров.

При этом он отметил, что современные корабли – носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях судов ВМФ. «Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях», – указал Мантуров.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов говорил, что российские корабелы «обязательно» будут строить вертолетоносцы. В июне этого года он подчеркивал, что ОСК полностью готова к реализации этого проекта.

В мае прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов (сейчас – вице-премьер по ВПК) сообщал, что Минобороны планирует поставить в армию вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружений и его принятие на вооружение возможно к 2022 г.

В свою очередь гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский говорил, что Минобороны приняло решение о применении палубных вертолетов Ка-52К «Катран» на отечественных вертолетоносцах, а холдинг готов начать серийное производство новых вертолетов в ближайшее время.

В сентябре прошлого года Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера по ВПК, заявлял, что на строительство кораблей могут пойти средства, которые Россия получила от Франции после срыва контракта на строительство вертолетоносцев «Мистраль». Рогозин говорил, что корабельный вертолет «Катран» практически готов к принятию на вооружение.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Бизнес
Новости

СМИ узнали о требовании Минтранса регистрировать иностранные самолеты в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой решить проблему «необоснованного отказа» авиакомпании «Якутия» в использовании зарегистрированного на Бермудах Boeing 737. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

На подготовку Boeing 737 по международным требованиям летной годности авиакомпания потратила 50 млн руб. Американский владелец судна – лизинговая компания Fortress требовала сохранения бермудской регистрации, поскольку «стандарты РФ в части поддержания летной годности пока не соответствуют общемировым и международным стандартам». Тем не менее авиационный департамент Минтранса заявил, что документация на самолет старше 20 лет из реестра Бермуд «не позволяет оценить его техническое состояние», и настоял на постановке судна в российский реестр. В июле в российский реестр был внесен и 27-летний Boeing 767 чартерной Azur Air.

В АЭВТ считают эти решения не соответствующими «ни законодательству РФ, ни требованиям ICAO». «Якутия» брала самолет, чтобы избежать срыва летней программы из-за дефектов двигателей у трех из пяти российских SSJ100. Из-за дефицита парка авиакомпания лидирует по задержкам длительностью 8–10 часов и по требованию Росавиации вынуждена была сократить 15% чартерной программы.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Бизнес
Новости

Мантуров назвал размер экспортных заказов на вооружение

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

«На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд, – сказал он. – Фактически предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники».

По его словам, спрос на российское вооружение постоянно растет и география военно-технического сотрудничества расширяется, а число партнеров уже включает более 100 государств.

При этом министр отметил, что в условиях постоянно меняющейся экономической и политической ситуации, а также жесткой конкуренции в мире делать прогнозы в этой сфере достаточно проблематично.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Читать ещё
Preloader more
Фото