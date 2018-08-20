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Совет директоров «Магнита» обсудит выкуп акций для мотивации менеджмента

Совет директоров «Магнита» на заседании 21 августа рассмотрит программу обратного выкупа акций компании (buy back) для реализации долгосрочной программы мотивации менеджмента, сообщает ритейлер.

В феврале гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан говорил, что компания может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн. На тот момент эта сумма соответствовала 2,4–2,8% уставного капитала «Магнита». Размер программы предстоит определить совету директоров, отмечал Помбухчан: «Мое предложение – может быть, что-то около $200 млн. Может быть, меньше или немного больше».

После продажи основателем «Магнита» Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ и его ухода с поста гендиректора торговой сети в компании начались кадровые перестановки. В «Магнит» на должность исполнительного директора от основного конкурента X5 Retail Group перешла гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова, вслед за ней из X5 ушли также несколько менеджеров компании, в том числе Артем Смоленский и Татьяна Князева. В свою очередь, место Наумовой в X5 занял Сергей Гончаров, который в «Магните» отвечал за развитие аптек и точек формата дрогери. Кроме того, из «Магнита» в X5 ушел операционный директор формата «магазин у дома» Сергей Иржавский.

В структуре «Магнита» была создана дирекция по персоналу и административному управлению под руководством Татьяны Князевой. Компания объявила, что вместе с обновлением менеджмента планирует изменить и программу мотивации. В частности, в рамках краткосрочной программы было предложено повысить долю премий в общей сумме вознаграждения. А в долгосрочной перспективе менеджменту предложили сосредоточиться на динамике цен акций.

На новостях о buy back акции «Магнита» на Московской бирже подорожали на 3,6% к закрытию предыдущих торгов, до 4179 руб. за бумагу. К 11.30 мск цена скорректировалась до 4156 руб. (+3%).

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