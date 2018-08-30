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Силуанов: «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять на дивиденды 75% прибыли

Госкомпании «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять 75% от своей прибыли на дивиденды, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что позиция правительства по дивидендам госкомпания не менялась: они по-прежнему должны распределять между акционерами не менее 50% прибыли, финансируя свои инвестиционные программы без ущерба для дивидендов. Силуанов отметил, что акционеры эффективных частных компаний, в том числе сталелитейных и телекоммуникационных, получают не менее половины чистой прибыли в качестве дивидендов. «Такие госкомпании, как "Алроса" и "Аэрофлот", уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», - считает он.

Чиновник добавил, что лишь в отдельных случаях часть инвестрасходов госкомпаний может финансироваться за счет бюджетных субсидий. «Обозначенный правительством на уровне 50% чистой прибыли уровень уплаты дивидендов соответствует общемировым показателям», - подчеркнул Силуанов. По его мнению, такая политика мотивирует госкомпании опираться на внутренние резервы, снижать издержки и оптимизировать инвестиционные процессы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств писал, что правительство может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Газета отмечала, что такую возможность власти готовы предоставить РЖД. В то же время из программы развития компании до 2025 г. исключается господдержка.

Собеседники газеты уточняли, что подобные предложения будут прорабатываться по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, писало издание. В документах по итогам встречи указывалось, что ведомства должны согласовать предложения по «совершенствованию дивидендной политики» федеральных инфраструктурных монополий с учетом «безусловного финансового обеспечения» их инвестиционных программ к 5 сентября.

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