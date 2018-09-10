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Richemont восстановила должность гендиректора после роста продаж

Швейцарский производитель предметов роскоши Richemont объявил о назначении Жерома Ламберта гендиректором. Он вступит в должность немедленно, уточняется в сообщении. До этого 49-летний Ламберт был главным операционным директором Richemont.

Richemont производит и продает ювелирные украшения, часы, одежду. Компании принадлежат бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Chloe, Montblanc и др.

В ноябре 2016 г. Richemont упразднила должность гендиректора, его функции были переданы операционному директору. Компания начала радикально менять структуру управления, столкнувшись с падением продаж и прибыли. «Один человек не может нести ответственность [за всю группу, объединяющую несколько десятков брендов], это нечестно, – приводил Bloomberg слова владельца контрольного пакета акций Richemont Йоханна Руперта. – У нас никогда больше не будет подобного гендиректора. Теперь пришло время посмотреть на другое поколение».

Компания восстановила должность генерального директора после сильного роста продаж в первые пять месяцев финансового года, пишет Financial Times. Ламберт будет нести ответственность за будущий рост компании, говорится в сообщении Richemont.

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