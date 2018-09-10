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Бизнес
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Richemont восстановила должность гендиректора после роста продаж

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Швейцарский производитель предметов роскоши Richemont объявил о назначении Жерома Ламберта гендиректором. Он вступит в должность немедленно, уточняется в сообщении. До этого 49-летний Ламберт был главным операционным директором Richemont.

Richemont производит и продает ювелирные украшения, часы, одежду. Компании принадлежат бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Chloe, Montblanc и др.

В ноябре 2016 г. Richemont упразднила должность гендиректора, его функции были переданы операционному директору. Компания начала радикально менять структуру управления, столкнувшись с падением продаж и прибыли. «Один человек не может нести ответственность [за всю группу, объединяющую несколько десятков брендов], это нечестно, – приводил Bloomberg слова владельца контрольного пакета акций Richemont Йоханна Руперта. – У нас никогда больше не будет подобного гендиректора. Теперь пришло время посмотреть на другое поколение».

Компания восстановила должность генерального директора после сильного роста продаж в первые пять месяцев финансового года, пишет Financial Times. Ламберт будет нести ответственность за будущий рост компании, говорится в сообщении Richemont.

500 редких ювелирных украшений на выставке в Кремле

Бизнес
Новости

Московское метро требует с подрядчика возместить расходы на ремонт «Бауманской»

Ведомости
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Московский метрополитен требует с подрядчика возместить ущерб более чем на 35 млн руб. из-за некачественных аварийно-восстановительных работ на станции «Бауманская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена. По словам представителей пресс-службы, следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере и халатности. На сайте СК информации о возбуждении дела пока нет.

Как сообщил собеседник агентства, ГУП «Московский метрополитен» провел проверку проведенных подрядчиком ЗАО «Триада-холдинг» аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции. По результатам проверки выяснилось, что подрядчик не выполнил предписанные договором работы. ЗАО «Триада-холдинг» предоставил «Московскому метрополитену» исполнительную документацию с ложными сведениями об объемах и видах проведенных работ. В результате подрядчик нанес предприятию ущерб на сумму более 35 млн руб.

Ремонт станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии длился 11 месяцев. Ее открыли 24 декабря 2015 г. Это был первый капитальный ремонт «Бауманской» с момента открытия в 1944 г. Пассажиропоток на станции - около 100 000 человек в сутки.

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Бизнес
Новости

Суд в Австрии подтвердил права России на бренды «Столичная» и «Московская»

Ведомости
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Апелляционный суд Линца (Австрия) подтвердил права России в лице «Союзплодоимпорта» на товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Австрии, сообщается на сайте предприятия. По данным компании, оспаривавшая это право Spirits International B.V. не сможет обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и обязана возместить ущерб, нанесенный «Союзплодоимпорту» из-за незаконного использования товарных знаков. Сумма ущерба не уточняется.

В январе этого года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право «Союзплодоимпорта» на бренды «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International B.V. Однако решение распространялось только на страны Бенилюкса. В сообщении «Союзплодоимпорта» сказано, что решение австрийского суда подтверждает выводы, сделанные голландскими судами, и является обязательным для судов остальных стран ЕС. Компания также считает, что это может поспособствовать возврату прав на товарные знаки компании и в других странах мира.

Марки «Столичная» и «Московская» входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта» наряду с водкой «Русская», «Кубанская», «Лимонная», шампанским «Советское» и еще 11 брендами. Спор вокруг товарных знаков идет с начала 2000-х гг. В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Spirits International государству, которое передало «Союзплодоимпорту» право распоряжаться брендами. В других странах право на спорные водочные бренды принадлежало Spirits International B.V. В связи с этим «Союзплодоимпорт» инициировал судебные разбирательства.

Spirits International входит в международную группу компаний SPI Group, занимающихся производством и продажей алкогольных напитков, а также недвижимостью и сельским хозяйством. В 1997 г. ее основал российский бизнесмен Юрий Шефлер на базе ЗАО «Союзплодимпорт». По данным журнала Forbes, выручка SPI Group в 2016 г. составила $483 млн. Состояние Юрия Шефлера оценивается в $1,5 млрд, он занимает 67-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России - 2018».

Бизнес
Новости

Один из крупнейших акционеров Papa John's сократил долю на фоне скандала

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JPMorgan сократил долю в сети пиццерий Papa John's с 5 до 2,4%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский финансовый холдинг был четвертым по величине акционером Papa John’s, а стал одиннадцатым.

Bloomberg уточняет, что в JPMorgan отказались от комментариев. Напряженность в совете директоров Papa John's нарушает доверие акционеров, особенно в то время, когда некоторые франчайзи рассказывают о сложностях в привлечении клиентов, объяснил агентству аналитик BTIG LLC Питер Салех. Сеть пиццерий не должна находиться в центре внимания, а должна исправлять все проблемы, добавил он.

В июле основатель сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер, который занимал пост председателя совета директоров, покинул компанию. Его отставку приняли независимые директора. Уход Шнаттера произошел после того, как он негативно высказался о действиях игроков Национальной футбольной лиги, которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Основатель Papa John’s подтверждал журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».

Шнаттер также подал в суд на совет директоров сети пиццерий, обвиняя их в нанесении «непоправимого вреда» компании, отмечает Bloomberg. Агентство уточняет, что в свою очередь некоторые акционеры подали жалобу против Papa John’s из-за действий Шнаттера. Он нанес ущерб бизнесу и репутации компании, считают они.

Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает cооснователь Papa John’s Россия

Стиль жизни
Новости

Фильм «Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар»

Ведомости
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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета и продюсера Александра Роднянского. По его словам, картину выбрали «большинством голосов».

«Собибор» – первая режиссерская работа Константина Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому. Первоначально он даже значился одним из сценаристов картины. Однако в середине февраля министр заявил, что не является сценаристом «Собибора»: «Я только принес на нескольких листах бумаги историю, на основе которой потом другие люди написали сценарий».

В 2018 г. Россия выдвигала на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картину режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм награду не получил. В этой номинации выиграла чилийская лента «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио.

Сюрпризы и победители «Оскара»

Бизнес
Новости

Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга»

Ведомости
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Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга» (СГК), одного из крупнейших в прошлом подрядчиков «Газпрома», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с сентября у СГК изменились собственники. Теперь компанией владеют четыре юрлица: ООО «Оникс» (25,89%), БМК (25,69%), «Промстрой» и «Сириус» (по 24,21%). Они в свою очередь принадлежат малоизвестным физлицам. Первая компания полностью принадлежит Шамилю Ишбулдину, вторая – Светлане Тороповой, третья – Сергею Морозову, четвертая – Марине Коробковой. Полный тезка Ишбулдина является директором департамента стратегии и развитии СГК, говорится на сайте компании. Информацию о других собственниках найти в открытых источниках не удалось.

Новые акционеры СГК были зарегистрированы только летом: «Оникс», «Промстрой», «Сириус» – в июле, БМК – в августе, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% СГК, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к СГК. Эту информация подтверждала управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля. Ланина не раскрывала покупателя и сумму сделки. Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, говорил «Ведомостям» директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.

СГК создал бизнесмен Зияд Манасир, компании удалось стать одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Однако с 2012 г. компания стала все чаще проигрывать тендеры газовой компании «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга. Несколько банков подали иски против СГК о взыскании долгов, которые в 2015 г. достигли 66 млрд руб., сообщал«Интерфакс». Манасир продал компанию бизнесмену Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP.

Выручка СГК в 2017 г. выросла год к году на 0,5% до 153,789 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». При этом компания увеличила убыток на 6,71% до 7 млрд руб. Последний раз чистую прибыль СГК получала в 2013 г., тогда она составила 6,7 млрд руб.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Избирком Приморья назначил дату второго тура губернаторских выборов

Ведомости
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Избирательная комиссия Приморского края проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона в воскресенье, 16 сентября. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.

Во втором туре буду участвовать два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем признают того кандидата, который наберет простое большинство голосов.

В прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Приморье принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%).

Приморский край – один из четырех регионов, в котором пройдет второй тур губернаторских выборов. Кроме того, 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей в Хабаровском крае, Республике Хакасия, а также во Владимирской области. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что второй тур в этих четырех регионах должен пройти 23 сентября. Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, объяснила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» подписал соглашение на поставку еще 100 российских самолетов SSJ100

Ведомости
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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение на поставку еще 100 российских самолетов SSJ100 на Восточном экономическом форуме. Об этом говорится в сообщении компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в ОАК).

«Аэрофлот» получит 100 российских самолетов SSJ100 с 2019 по 2026 г., сказано в сообщении. В лайнерах предусмотрено 87 мест: 12 – в бизнес-классе и 75 – в экономическом, уточняется там же. «Мы подписали крупнейшее в истории современного «Аэрофлота» соглашение на поставку лайнеров», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Виталия Савельева.

О том, что «Аэрофлот» закажет у компании ГСС еще 100 самолетов SSJ100, рассказывали «Ведомостям» пять человек, близких к разным сторонам сделки. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняли два собеседника.

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. В 2005 г. «Аэрофлот» подписал с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 г. Сейчас в парке авиакомпании 49 SSJ100. «Аэрофлот» их крупнейший эксплуатант.

С чего начинался «Аэрофлот»

Финансы
Новости

У Совкомбанка появился новый акционер

Ведомости
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Японская компания SBI Holdings стала участником консорциума инвесторов, вложивших деньги в Совкомбанк. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент «Ведомостей». Размер доли Дмитриев не раскрыл.

Расширение консорциума позволит Совкомбанку направить дополнительные средства на развитие бизнеса в России, говорится в сообщении банка и РФПИ. Кроме того, это «станет очередным шагом» к проведению IPO банка, уточняется там же.

В мае 2018 г. SBI Holdings и РФПИ подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий.

В июне стало известно, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corp., планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка. Подробности сделки – размер доли РКИФа и сумма инвестиций – не раскрывались. До этого единственным акционером Совкомбанка была Sovco Capital Partners, основные бенефициары которой – братья Сергей и Дмитрий Хотимские.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Политика
Новости

Собянин по итогам обработки всех протоколов набрал 70,17% голосов

Ведомости
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По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 70,17%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное табло в Мосгоризбиркоме.

«Самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,17% голосов, то есть 1 582 762 голоса», - сообщили в Мосгоризбиркоме (цитата по агентству «Москва»). Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,38%, третье - кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Четвертое и пятое места заняли депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин (6,72% и 1,87% соответственно).

Итоговая явка на выборах мэра Москвы - 30,96%. На прошлых выборах в 2013 г. она составила 32,07%.

Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования накануне, 9 сентября. Кроме Москвы прямые выборы проходили более чем в 20 регионах. В четырех из них пройдет второй тур.

Бизнес
Новости

Литовский акционер аэропорта «Жуковский» решил выйти из проекта

Ведомости
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Литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с «Ростехом» построила «Жуковский», решила продать свою долю в управляющей компании аэропорта – АО «Рампорт аэро». Об этом рассказал гендиректор ASG Йонас Янукенас, передает «Интерфакс».

Янукенас сказал, что соответствующее решение было принято из-за нескольких причин. «Мы концентрируемся на Азии», – отметил он. По его словам, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Однако конкретные названия компаний он не раскрыл.

В долгосрочной перспективе предполагается совершение сделки по продаже части акций «Рампорт Аэро», подтвердил представитель «Жуковского». По его словам, пакет акций могут купить представители руководства компании. «Эти шаги рассчитаны на перспективу, не носят срочный характер и не вызваны напрямую экономическими причинами», – добавил он.

Аэропорт «Жуковский» построила компания «Рампорт аэро», блокирующий пакет в ней принадлежит структуре «Ростеха», 75% минус 1 акция были у структуры ASG – у ООО «Авиа солюшенс груп – Аэропорт менеджмент». Но в сентябре 2015 г. ASG продала эту российскую компанию связанной стороне – голландской Avia Solutions Group B.V. – за 1 млн руб. В голландской компании у литовского холдинга только 30% (эффективная доля в «Рампорт аэро», таким образом, - 22,5%), владелец 70% (эффективная доля в «Рампорт аэро» - 52,5%) не раскрывался.

С 2014 г. акционеры потратили $27 млн на строительство терминала «Жуковского». «У нас нет цели окупить за какой-то определенный срок, есть задача получать постоянный доход от актива. И чтобы актив постоянно рос в цене. А главная цель – вывести компанию (АО «Рампорт аэро». – Прим. «Ведомостей») на биржу – возможно, московскую», – рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2017 г. председатель совета директоров ASG Гедиминас Жемялис.

Первый рейс «Жуковский» принял в 2016 г. Выручка аэропорта в 2017 г. составила 234,5 млн руб., валовый убыток – 251,7 млн руб.

Как открывали «Жуковский»

Финансы
Новости

Аксаков высказался против повышения тарифов ОСАГО

Ведомости
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В настоящее время повышать тарифы ОСАГО не стоит. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Моя точка зрения – тарифы повышать сейчас не стоит. Тема ОСАГО – социально чувствительная, и когда пошли разговоры о повышении тарифов на ОСАГО, – конечно, в Госдуме это вызвало повышенный интерес, тем более мы получали сигналы от автолюбителей», – сказал Аксаков.

В ОСАГО, считает председатель комитета, нужны более гибкие тарифы, чтобы добросовестные водители не переплачивали за «аварийных». При этом нужно следить, чтобы страховщики не воспользовались расширением коридора для завышения цен, подчеркнул он.

«Если у тебя постоянно аварии, постоянно ты используешь страховую сумму для возмещения ущерба, ты должен больше платить [за полис]. Причем, может быть, существенно больше. Те, кто добросовестно ездит, они должны существенно меньше платить. Вот здесь есть тема для разговора», – отметил Аксаков.

Также депутат высказался о несвоевременности повышения штрафов за отсутствие ОСАГО, пока в ряде регионов есть проблема с доступностью полисов.

В июне этого года Центробанк опубликовал проект указания, согласно которому коридор базовых ставок по ОСАГО будут расширены на 20% вверх и вниз – до 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. В июле регулятор сообщил, что расширение тарифного коридора переносится на осень – ЦБ не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт.

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