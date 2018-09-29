Перевернувшийся в Подмосковье автобус перевозил сотрудников «Магнита»

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Референдум о пенсионной реформе не набрал кворума

В Москве в субботу прошло собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. В ней приняли участие представители 13 инициативных подгрупп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов (всего ЦИК зарегистрировал пять формулировок вопросов, которые могут быть вынесены на референдум).

Собравшиеся проголосовали за то, чтобы обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы по проведению референдума по вопросу, который сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Такая формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой вообще не принимали участия в собрании. Но ее сочли самой простой и юридически емкой.

Большинство участников собрания составили сторонники инициаторов объединения — справоросса Ильи Свиридова (шесть региональных подгрупп) и КПРФ (четыре подгруппы). К ним присоединились три независимые подгруппы — из Нижнего Новгорода (Алексей Якимов с соратниками зарегистрировал собственную формулировку вопроса), Воронежа (там воспользовались формулировкой подмосковной подгруппы) и Оренбурга (предпочли формулировку Свиридова). Ранее представители подмосковной подгруппы заявили, что не намерены участвовать в объединении.

По закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса. Но запрет создавать в регионе больше одной подгруппы поставил инициаторов референдума в сложное положение: ни одна из формулировок не собрала количества подгрупп, необходимого для регистрации. Поэтому инициаторы последовали призыву председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая призвала всех объединяться, объяснил Свиридов. Он признал, что это делается, возможно, не самым оптимальным образом. Однако это первый опыт такого рода, подчеркнул он: закон о референдуме принят более 10 лет назад, а формы, которые участники собрания сегодня заполняют, ЦИК утвердил только 28 августа этого года.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснили, что для объединения региональные подгруппы должны пройти перерегистрацию под один общий вопрос. Но инициаторы референдума решили, что им пытаются навязать лишние формальности.

Что касается отсутствия кворума, то ответственность за признание легитимности собрания его участники решили возложить на ЦИК. «Именно Центризбирком должен был уведомить всех учредителей подгрупп о проведении общего собрания», — настаивает одна из учредителей инициативной подгруппы в Алтайском крае Мария Прусакова. Инициаторы объединения сделали, что могли, но у них нет доступа к персональным данным. И, в конце концов, «если вы считали необходимым регистрацию 43 групп, то зачем регистрировали пять разных вопросов», недоумевает она.

«Ведомости» направили запрос в Центризбирком.

Что чиновники думают о пенсионной реформе