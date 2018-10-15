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«Коммерсантъ»: на первый атомный ледокол потратят почти 100 млрд рублей

Максимальная стоимость первого атомного ледокола «Лидер», строительством которого займется судоверфь «Роснефти», составит 98,6 млрд рублей без учета НДС и дополнительных трат. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. В эту сумму не включены, в частности, банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

В планах — строительство трех таких таких ледоколов на верфи «Звезда» (ключевой участник консорциума верфи — «Роснефть») на Дальнем Востоке. Подписание контракта на первый — ожидается до декабря 2019 г. Заложить его планируют не позднее февраля 2020 г. К 2027 г. строительство должно быть завершено. Закладка второго и третьего ледокола запланирована на 2023 г.

Средства на строительство первого ледокола выделят из бюджета. Как выяснил «Коммерсантъ», такую позицию поддержал президент Владимир Путин 11 сентября. Источники финансирования для этого проекта «Росатом», Минфин и Минэкономразвития должны найти к декабрю. При этом бюджетные деньги на строительство «Лидера» поступят лишь в 2020 г., отмечает газета. Для начала работ «Роснефть» даст судоверфи аванс в 3,5 млрд руб. Источники финансирования строительству следующих двух ледоколов пока не определены.

«Лидер», как ожидается, станет единственным ледоколом в мире, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 метра и прокладывать путь шириной до 50 метров. В конце февраля руководитель «Росатома» обосновывал Путину необходимость строительства такого ледокола ростом транзитного грузопотока по Северному морскому пути и нуждами газовых компаний, в первую очередь «Новатэка».

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