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Руководитель «Росатома» обосновал Путину необходимость сверхмощного ледокола

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Руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе сегодняшней встречи с президентом Владимиром Путиным обосновал необходимость строительства новых сверхмощных атомных ледоколов ростом транзитного грузопотока по Севморпути и нуждами газовых компаний, в первую очередь «Новатэка». По мнению Лихачева, решение о строительстве ледокола нового поколения должно быть принято в 2018–2019 гг.

«Нам необходимо обеспечить перевозку начиная с 2030 г., не менее 70 млн т в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии», – сказал Лихачев. По его словам, только сверхмощный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт на валу обеспечит движение в двухметровых льдах с коммерческой скоростью 10–12 узлов.

«Такой уникальный ледокол – в мире таких не существует на сегодняшний день – позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании «Новатэк». Соответствующие совещания проведены, в том числе на уровне председателя правительства Российской Федерации», – отметил Лихачев.

Самый мощный действующий российский атомный ледокол - «50 лет Победы» - имеет мощность на валах 55 МВт. Сейчас на Балтийском заводе достраивается заложенный в 2012 г. ледокол «Арктика» мощностью 60 МВт. Ледокол «Лидер» пока существует только в проекте. Его предполагалось построить к 2023 г., однако в 2017 г. Минэкономразвития исключило 80 млрд руб. на его строительство из Программы социально-экономического развития Арктической зоны России на период до 2020 г. Предполагалось, что «Лидер» будет проводить газовозы «Новатэка» по Северному морскому пути.

Российскому флоту передан ледокол нового поколения «Илья Муромец»

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Политика
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Замглавного редактора RTVI рассказала о домогательствах Слуцкого

Ведомости
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Заместитель редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала в эфире RTVI о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. По ее словам, это случилось, когда она работала на грузинский телеканал и договорилась со Слуцким об интервью. Когда журналистка приехала к депутату в Госдуму, то он, по словам Котрикадзе, прижал ее к стене и попытался поцеловать, однако ей удалось сбежать.

«Мы обязаны об этом говорить», - заявила Котрикадзе в прямом эфире RTVI.

Котрикадзе – первая журналистка, которая открыто рассказала об истории со Слуцким. 22 февраля парламентский корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Она сказала, что с ней подобного не случалось, но она слышала об этом от коллег. Жириновский ответил, что впервые об этом слышит и пообещал поговорить со Слуцким. После эфира «Дождь» выпустил материал, в котором о домогательствах со стороны Слуцкого рассказали анонимно три журналистки. Сам депутат сказал «Ведомостям», что это может быть предвыборной провокацией. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна (американский кинопродюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах. – "Ведомости") в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», - отметил он.

По словам Котрикадзе, она не предавала огласке этот случай, чтобы избежать неприятных последствий: «Мне было 26 лет. И тогда, оказавшись в Москве перед таким странным поведением человека, который мне казался очень солидным, мне было крайне трудно». Журналистка не исключила, что многие ее коллеги, не только девушки, сталкиваются с подобными ситуациями в разных органах власти, но просто об этом не говорят. «Мы понимаем всегда, что смысла об этом говорить нет, ты только навлечешь на себя огромное количество оскорблений, слов о вранье, о политических мотивах», - отметила Котрикадзе.

RTVI несет ответственность за все слова, сказанные в эфире, подчеркнул генеральный продюсер телеканала Алексей Пивоваров. Он также призвал других участников истории со Слуцким назвать свои имена. Первый шаг уже сделан, отметил Пивоваров.

27 февраля Жириновский сказал, что не будет разбираться в обвинениях против Слуцкого до президентских выборов. По словам лидера ЛДПР, «вызывает сомнения», что ранее об этом никто не заявлял. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не следит за ситуацией вокруг депутата Слуцкого.

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Политика
Новости

При стрельбе в жилом доме в Казани погиб сотрудник Росгвардии

Ведомости
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Во время перестрелки в жилом доме в Казани были ранены три человека. Позже один из них - сотрудник Росгвардии - скончался в больнице, передает «Интерфакс».

«Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице», - рассказал источник.

Данную информацию подтвердили в МВД Татарстана. На место происшествия прибыл врио министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.  «Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна», - заявил источник. Идет операцию по задержанию стрелка, дом оцеплен.

«По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие госпитализированы», - говорится в сообщении регионального МВД.

Как сообщают местными СМИ, стрельбу устроил мужчина, проживающий в многоэтажном доме на улице Авангардной в Казани. Один из раненых - участковый, прибывший на вызов. Стрелок может находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Бизнес
Новости

ФАС запросила электронную переписку сотрудников аэропорта «Шереметьево»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в рамках проверки запросила у руководства аэропорта «Шереметьево» электронную переписку сотрудников и одной из подконтрольных аэропорту компаний – «Москва Карго». Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«Осмотр в "Шереметьево" завершен. ФАС вручила аэропорту требование о представлении электронной переписки ряда сотрудников "Шереметьево" и одной из подконтрольных аэропорту компаний в полном объеме. Эта переписка расположена на серверах компании», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФАС проводит выездную проверку компании «Москва Карго», которая является грузовым оператором аэропорта. ФАС подозревает, что «Шереметьево» и «Москва Карго» препятствовали проведению проверки. В «Москва Карго» были отключены сетевые диски, электронная почта сотрудников была недоступна для сотрудников ФАС. В свою очередь, представитель аэропорта во время проверки отключила компьютер, за которым работал специалист службы. По информации ФАС, представитель службы безопасности аэропорта получил распоряжение от руководства аэропорта не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС.

В пресс-службе «Шереметьево» заявили, что аэропорт и «Москва Карго» предоставили специалистам ФАС доступ к необходимым документам и информресурсам для проведения проверки. Позже ФАС подтвердила данную информацию.

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Бизнес
Новости

Disney вложит в парижский парк развлечений 2 млрд евро

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The Walt Disney Company собирается инвестировать в парижский Disneyland около 2 млрд евро. Соглашение об этом было достигнуто в ходе проходившей в Елисейском дворце встречи между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и гендиректором компании Робертом Алленом Айгером, говорится в сообщении компании.

Планируется реконструкция парка Студии Уолта Диснея. В нем появятся три новые тематические зоны – героев комиксов Marvel, героев «Звездных войн», а также героев мультфильма и фильма «Снежная королева».

Расширение парка Disneyland будет происходить в несколько этапов. Первые работы начнутся в 2021 г. В результате реконструкции парка появится новое искусственное озеро. Оно объединит три новые тематические зоны.

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Политика
Новости

Васильева усомнилась в эффективности школьных олимпиад

Ведомости
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Министр образования и науки России Ольга Васильева выступает за сокращение числа школьных олимпиад, передает «Интерфакс».

«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», – сказала она.

По ее словам, нередко «олимпийские чемпионы» набирают менее 60 баллов по ЕГЭ, что «наводит на большие мысли».

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Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал об уходе из НМТП четырех ключевых топ-менеджеров

Ведомости
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ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) покинули четыре ключевых руководителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников в отрасли.

По их информации, из компании ушли два члена правления – первый заместитель гендиректора Павел Соколов и руководитель коммерческой дирекции НМТП Андрей Гарнухин, техдиректор Игорь Белухин и директор по кадрам Константин Колесников.

Решение о кадровых перестановках принял новый гендиректор НМТП Сергей Киреев накануне 23 февраля, сообщил один из источников агентства. О том, кто будет назначен на освободившиеся должности, не сообщается.

В НМТП и «Транснефти» (крупнейший акционер порта) данную информацию не комментируют.

По их информации, из компании ушли два члена правления – первый заместитель гендиректора Павел Соколов и руководитель коммерческой дирекции НМТП Андрей Гарнухин, техдиректор Игорь Белухин и директор по кадрам Константин Колесников.

Решение о кадровых перестановках принял новый гендиректор НМТП Сергей Киреев накануне 23 февраля, сообщил один из источников агентства. О том, кто будет назначен на освободившиеся должности, не сообщается.

В НМТП и «Транснефти» (крупнейший акционер порта) данную информацию не комментируют.

Выбор редактора
Политика
Новости

Перед российским посольством в Вашингтоне открыли площадь Немцова

Ведомости
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В Вашингтоне прошла официальная церемония переименования части улицы перед российским посольством. Теперь перед дипломатическим представительством находится площадь Бориса Немцова – Boris Nemtsov Plaza. Власти города установили на улице соответствующую табличку, передают местный телеканал WHIO TV и The Hill.

Церемонию открытия площади приурочили к третьей годовщине со дня убийства Немцова. В церемонии открытия участвовали члены конгресса США, представители госдепа, дочь Немцова Жанна.

Один из инициаторов переименования – председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза заявил ТАСС, что «это первое в мире официальное увековечивание памяти Бориса Немцова». «Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне», – отметил Кара-Мурза.

Решение о переименовании части улицы перед российским посольством власти города приняли в начале февраля.

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Политика
Новости

Reuters показало фото бразильских паспортов Ким Чен Ына и его отца

Ведомости
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 90-е гг. прошлого века использовали полученные обманным путем бразильские паспорта для получения виз западных стран, передает Reuters со ссылкой на источники.

«Они использовали эти бразильские паспорта, в которых четко видны фотографии Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, для получения виз в иностранных посольствах», - сказал высокопоставленный западный источник на условиях анонимности.

Как пишет агентство, паспорта оформлены на Йозефа Пхака и Иджонга Чои. Их использовали для получения виз как минимум в двух западных посольствах. В паспорте с фотографией Ким Чен Ына указана дата рождения 1 февраля 1983 г., в паспорте с фотографией Ким Чен Ира - 4 апреля 1940 г. Эти паспорта могли использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.

По словам одного из источников, наличие таких паспортов говорит о желании северокорейских лидеров путешествовать, а также о желании иметь возможность покинуть Северную Корею в случае опасности.

Посольство КНДР в Бразилии отказалось от комментариев. МИД Бразилии сообщил, что проводит проверку обнародованной информации.

Точной информации о том, были ли выданы по данным паспортам какие-либо визы, нет.

Северная Корея провела военный парад перед Олимпиадой

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Финансы
Новости

Cтарший вице-президент ВТБ перешел в Промсвязьбанк

Ведомости
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Старший вице-президент, куратор девелоперского направления в банке ВТБ Павел Косов перешел в Промсвязьбанк, сообщило сегодня РБК. В Промсвязьбанке, на базе которого сейчас создается опорный банк оборонной промышленности, он будет советником в правлении.

«Павел Косов не работает в банке ВТБ с 17 февраля этого года, накануне ухода он занимал должность советника первого заместителя президента – председателя правления, старшего вице-президента банка ВТБ. На своем посту он курировал вопросы финансирования строительных компаний и девелоперских проектов», - сообщила пресс-служба ВТБ.

Промсвязьбанк вскоре возглавит Петр Фрадков. По сведениям «Ведомостей», в новую команду войдет бывший (до 2015 г.) председатель правления банка Артем Констандян и бывший зампред Константин Басманов.

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Бизнес
Новости

Московское метро возобновило движение от «Партизанской» до «Киевской»

Интерфакс
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Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Партизанская» до станции «Киевская» восстановлено быстрее ожидаемого, сообщил Twitter Московского метрополитена. «20.08, Арбатско-Покровская линия. Движение поездов на участке от "Партизанской" до "Киевской" оперативно восстановлено и вводится в график. Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минут», - говорится в сообщении.

Около 19.35 вторника движение поездов по «синей» Арбатско-Покровской линии в центр было прервано из-за технической неисправности подвижного состава. По направлению из центра поезда следовали с увеличенным интервалом.

В московском метро прошла акция в честь Дня всех влюбленных

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Политика
Новости

Трамп выбрал руководителя предвыборной кампании 2020 года

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп выбрал руководителя предвыборного штаба в 2020 г. Им станет бывший советник по цифровым технологиям Брэд Парскейл, передает AP.

Парскейла считают соратником зятя Трампа, главного советника президента Джареда Кушнера. В 2016 г. Парскейл возглавлял отдел интернет-операций предвыборного штаба Трампа.

Трамп говорил о планах участвовать в президентской предвыборной гонке-2020 еще в начале 2017 г.

«Парскейл пользуется полным доверием нашей семьи и является идеальным человеком для того, чтобы быть у руля кампании», - считает средний сын президента Эрик Трамп. «Его лидерство и опыт помогут создать лучшую в своем роде кампанию», - отметил Кушнер.

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Бизнес
Новости

Три дочерние структуры ГАЗа поручились по его кредитам перед ВТБ

Ведомости
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Три дочерние компании ГАЗа выступили поручителями по кредитным обязательствам автоконцерна на общую сумму 8,195 млрд руб. перед ВТБ, передает «Интерфакс».

Договоры поручительства с ВТБ заключили ООО «Ликинский автобус», АО «Автозавод "Урал", ООО "Автокомпоненты – Группа ГАЗ".

Размер сделки поручительства включает в себя сумму основного долга, проценты за пользование кредитными средствами, а также другие платежи, предусмотренные кредитным договором и договором поручительства.

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