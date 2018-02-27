Руководитель «Росатома» обосновал Путину необходимость сверхмощного ледокола
Руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе сегодняшней встречи с президентом Владимиром Путиным обосновал необходимость строительства новых сверхмощных атомных ледоколов ростом транзитного грузопотока по Севморпути и нуждами газовых компаний, в первую очередь «Новатэка». По мнению Лихачева, решение о строительстве ледокола нового поколения должно быть принято в 2018–2019 гг.
«Нам необходимо обеспечить перевозку начиная с 2030 г., не менее 70 млн т в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии», – сказал Лихачев. По его словам, только сверхмощный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт на валу обеспечит движение в двухметровых льдах с коммерческой скоростью 10–12 узлов.
«Такой уникальный ледокол – в мире таких не существует на сегодняшний день – позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании «Новатэк». Соответствующие совещания проведены, в том числе на уровне председателя правительства Российской Федерации», – отметил Лихачев.
Самый мощный действующий российский атомный ледокол - «50 лет Победы» - имеет мощность на валах 55 МВт. Сейчас на Балтийском заводе достраивается заложенный в 2012 г. ледокол «Арктика» мощностью 60 МВт. Ледокол «Лидер» пока существует только в проекте. Его предполагалось построить к 2023 г., однако в 2017 г. Минэкономразвития исключило 80 млрд руб. на его строительство из Программы социально-экономического развития Арктической зоны России на период до 2020 г. Предполагалось, что «Лидер» будет проводить газовозы «Новатэка» по Северному морскому пути.