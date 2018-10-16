Новости
Бизнес
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Stockmann договорилась о продаже последнего торгового центра в России

Ведомости
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Финский концерн Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании. Новым владельцем ООО «Стокманн Невский центр» станет чешский холдинг PPF Real Estate.

В сообщении уточняется, что 1 января концерн оценивал актив в 181 млн евро. Однако в результате переговоров стоимость сделки была снижена до 171 млн евро. Сделку планируется закрыть к концу года, после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). После уплаты налога Stockmann Group ожидает получить прибыль в 139 млн евро.

«Сделка позволит Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время она даст нам финансовую гибкость и возможность для сокращения баланса группы», — прокомментировал сделку генеральный директор Stockmann Лаури Вейхалайнен. Его слова приводятся в сообщении.

«Невский центр» – последний объект недвижимости, оставшийся у Stockmann в России после продажи семи магазинов российскому франчайзи универмагов Debenhams. ТЦ площадью 91 000 кв. м был открыт в 2010 г. Он состоит из торгового центра, якорный арендатор которого универмаг Stockmann, а также офисных помещений и подземного паркинга. В конце октября 2016 г. Stockmann Group выставила объект на продажу. 

Осенью 2017 г. стало известно, что эксклюзивные права на покупку получила O1 Group Бориса Минца. Закрытие сделки планировалось до конца того же года, но не произошло. Собеседник «Ведомостей» объяснял это неопределенностью на банковском рынке и судебными разбирательствами между O1 Group и банком «Открытие», перешедшим в собственность Центробанка. В феврале «Коммерсантъ» сообщил, что единственным претендентом на «Невский центр» остался фонд Morgan Stanley. Американская компания хотела купить объект совместно с чешской PPF Real Estate, говорили изданию источники, близкие к разным сторонам переговоров. Однако затем Morgan Stanley также отказался от сделки.

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Политика
Новости

Депутаты Приморья назначили новые выборы губернатора на 16 декабря

Ведомости
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Депутаты законодательного собрания Приморья выбрали дату повторных выборов руководителя региона. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно их решению, новое голосование состоится 16 декабря.

В заседании приняли участие 35 депутатов из 40. Проведение выборов в этот день поддержали 30 парламентариев. Ранее проведение выборов 16 декабря одобрил комитет по региональной политике и законности приморского парламента. 

Губернаторские выборы прошли в единый день голосования, 9 сентября. В них участвовали пять кандидатов, никому из них которых не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По результатам подсчета 100% протоколов на тот момент врио руководителя региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. На третьем месте оказался кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%).  Во втором туре приняли участие двое кандидатов – Тарасенко и Ищенко. Однако краевой избирком отменил итоги выборов по рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – из-за нарушений. 

В пятницу, 28 сентября, президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко – первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регионом Корякия. Кожемяко заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

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Политика
Новости

Украинская церковь увидела в решении РПЦ повторение политики Кремля

Ведомости
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Русская православная церковь (РПЦ) повторяет политику Кремля, из-за чего рискует оказаться в самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).

«Минская схизма [раскол], — написал он. — Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества». По мнению пресс-секретаря УПЦ КП, решение РПЦ на прошедшем в Минске Синоде об отказе от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом ведет ее к самоизоляции.

Зоря подчеркнул, что сложившаяся ситуация ставит украинских православных верующих перед выбором: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться со «вселенским православием (Вселенский патриарх — часть полного названия титула главы Константинопольской патриархии) через поместную украинскую Церковь».

Ранее Синод Константинопольского патриархата подтвердил планы предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 г., которым Константинопольский па​триарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Московскому патриархату. Таким образом, Константинопольский патриархат спустя более чем 300 лет вновь признал Украину своей канонической территорией. На заседании было также принято решение снять анафему с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. 

Стиль жизни
Новости

Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

Ведомости
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Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен скончался от ракового заболевания в возрасте 65 лет. Об этом говорится в официальном Twitter бизнесмена.

В октябре Аллен сообщил, что у него диагностировали лимфому. Предприниматель уточнял, что это рецидив одного из видов рака, от которого он излечился несколькими годами ранее. «Мой брат был замечательным человеком во всех сферах своей жизни. В то время как большинство людей знали Пола Аллена как технопредпринимателя и филантропа, для нас он был очень любимым братом и дядей, и исключительным другом», — говорится в сообщении его сестры Джоди Аллен.

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes 2018 г. бизнесмен занимал 44-е место с состоянием $21,7 млрд. Компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения, Аллен вместе с Биллом Гейтсом создал в 1975 г. Предприниматели дружили со школы. В 1981 г. Аллен покинул компанию, но сохранил часть ее акций. После того, как миллиардер покинул Microsoft, он стал инвестировать в другие технологические компании.

К 100-летию журнала Forbes, в 2017 г., американский предприниматель написал эссе о будущем медицины, где рассказал о том, что дважды победил рак. «Сначала это была болезнь Ходжкина, встречающаяся чаще всего в молодом возрасте, потом была неходжкинская лимфома. Эти болезни полностью сбивают с ног, не давая даже опомниться. Потом от болезни Альцгеймера умерла моя мама», — писал он. Предприниматель надеялся, что через 20-30 лет люди станут применять стволовые клетки для того, чтобы настроить иммунную систему против раковых клеток.

Политика
Новости

Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации похищения певца Руссо

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову в организации похищения артиста Авраама Руссо в 2004 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову.

По ее словам, следствие предполагает, что Исмаилов был организатором этого преступления. Ему предъявили обвинение по ст. 126 УК РФ («похищение человека»), добавила она. «Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», – сказала Русакова.

О том, что СКР возбудил уголовное дело на основании заявления Руссо о его избиении и похищении, писала в сентябре газета «Коммерсантъ». По ее данным, был задержан и допрошен бывший гендиректор принадлежавшего АСТ ресторана «Прага» Заур Марданов, который проходит подозреваемым по делу. Марданов является племянником Исмаилова. Он согласился реализовать план дяди и взял в помощники «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения, писала газета. Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы и осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом, указывал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В 2004 г. Исмаилов организовал через племянника похищение Руссо с целью «склонения к совместной концертной деятельности», отмечает «Интерфакс». В итоге певец был похищен родственником предпринимателя и избит, добавляет агентство.

Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, говорила ранее Русакова. Она удивилась, что Руссо не сообщил о своем похищении даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 г., а вспомнил только сейчас.

Ранее Исмаилов был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 г. Фигурантами этого дела также являются два родственника бизнесмена. Никто из семьи Исмаилова не признает вины в инкриминируемых им деяниях.

Политика
Новости

Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что знает что-то о том, что могло произойти «с нашим гражданином Саудовской Аравии». Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я немедленно отправляю нашего госсекретаря на встречу с королем», – написал Трамп.

Хашогги – саудовский журналист, постоянно проживающий в США. Он писал материалы для Washington Post. Хашогги – известный критик правящей династии в Эр-Рияде, отмечает BBC. Последний раз его видели 2 октября, когда он заходил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства его убийства в здании консульства сотрудниками саудовских спецслужб. Эр-Рияд отрицает обвинения. Из-за этого скандала многие западные бизнесмены уже отказались участвовать в деловом форуме в Саудовской Аравии и в проекте строительства города будущего Неом.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Экономика
Новости

Рост промпроизводства в России в сентябре стал самым медленным с начала года

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Рост промышленного производства в России в сентябре замедлился до 2,1% в годовом выражении после роста на 2,7% в августе и 3,9% в июле, следует из сообщения Росстата. Динамика промпроизводства оказалась самой вялой с начала года: прежний минимум (2,2%) отмечался в июне, в остальные месяцы рост был выше, отмечает «Интерфакс».

В обрабатывающих производствах впервые с начала года отмечено снижение в годовом выражении — на 0,1%. Ситуацию в промышленности в целом удержал рекордный рост с начала года в добывающих отраслях — на 6,9% в годовом выражении.

Замедление роста в сентябре ожидалось экономистами. Отчасти оно объясняется календарным фактором — в сентябре 2018 г. количество рабочих дней было на один меньше, чем в сентябре 2017 г., в то время как в августе 2018 г. и в августе 2017 г. число рабочих дней совпадало.

В целом за январь – сентябрь 2018 г. промышленность России выросла на 3% к аналогичному периоду 2017 г.

В июне Росстат пересчитал данные по промпроизводству за 2016–2017 гг. и первые месяцы 2018 г., резко увеличив свои оценки. Оценка роста промпроизводства за 2017 г. была увеличена более чем вдвое — с 1% до 2,1%. Новая оценка роста промпроизводства в I квартале этого года — 2,8% вместо 1,9%, в апреле — 3,9% вместо 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2018 г. промышленность выросла на 0,2% после роста на 0,3% в августе и в июле и снижения на 0,5% в июне.

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Авто
Новости

Opel обяжут отозвать 100 000 автомобилей из-за дизельгейта

Ведомости
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Министерство транспорта Германии заявило о необходимости отозвать с рынка около 100 000 автомобилей Opel из-за дизельгейта. Речь идет об отзыве машин с дизельным двигателем, так как на них могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов, передает Reuters.

Под отзыв подпадают такие модели, как Cascada, Insignia и Zafira, по всей Европе.

Ранее представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил «Интерфаксу», что на заводах Opel в Германии прошли обыски.

Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 г. признался в фальсификации показателей выбросов у 11 млн дизельных автомобилей. Скандал получил название «дизельгейт». В июле 2017 г. Reuters сообщило, что немецких автопроизводителей подозревают в картельном сговоре из-за дизельгейта. Антимонопольный орган Германии ранее проводил проверки в отношении Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen.

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Недвижимость
Новости

Reuters узнало о переходе Сбербанку двух небоскребов за долги

Ведомости
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Сбербанк получит два недостроенных офисных небоскреба у делового центра «Москва-сити» за долги, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Двое из них уточняют, что эти активы банк получит за долги от бизнесмена Руслана Байсарова.

Эти два недостроенных офисных небоскреба называются «Суворов плаза» и находятся у ст. м. «Кутузовская» недалеко от делового центра «Москва-сити». Одна башня имеет 41 этаж, другая – 47 этажей, всего в них около 160 000 кв. м. Обе башни возведены почти до конца, но стройка этих небоскребов не ведется уже несколько лет.

Сбербанк отказался комментировать Reuters эту информацию. Связаться с Байсаровым агентству не удалось.

Сбербанк рассматривает вариант продать свой головной офис, расположенный на ул. Вавилова в Москве, и переехать в район «Москва-сити», рассказал Reuters собеседник, близкий к банку. Источник на рынке недвижимости подтвердил, что Сбербанк прорабатывает вариант продажи своего головного офиса.

Как будет выглядеть новый самый высокий небоскреб Москвы

Бизнес
Новости

Путин поручил создать штаб для завершения строительства ЦКАД

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца создать оперативный штаб для завершения строительства объектов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а также принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта. Список поручений главы государства относительно реализации проекта строительства ЦКАД опубликован на сайте Кремля.

Создаваемый штаб должен будет утвердить единый график ликвидации отставаний при строительстве первой очереди дороги. Ответственным за выполнение данного поручения назначен премьер Дмитрий Медведев. Доклад о проделанной работе до 1 декабря необходимо будет представить президенту. Далее штаб о проделанной работе должен будет отчитываться раз в квартал. Каждую неделю штаб должен осуществлять мониторинг «выполнения работ, достаточности материальных, технических и трудовых ресурсов, соблюдения единого графика».

Помимо этого глава государства поручил правительству совместно с органами исполнительной власти Москвы и Подмосковья выработать меры по стимулированию создания в зоне ЦКАД транспортно-логистического комплекса и иных объектов для формирования «пояса занятости» в Московской области. Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен Путину 15 января. Ответственными за выполнение поручения назначены Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Путин также поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить на соблюдение интересов государства выполнение госконтрактов и обоснование увеличения стоимости строительства ЦКАД. Отчитаться о проделанной работе ведомства должны до 5 января.

В марте «Ведомости» писали, что после нескольких лет строительства первого и пятого участков ЦКАД компании «Крокус» и АРКС столкнулись со сложностями. Они должны перенести большое число трубопроводов «Газпрома», «Транснефти», линий электропередачи и связи, рассказывали «Ведомостям» источники. На участке есть распределительные и магистральные газопроводы. Для их переноса необходимо получить множество согласований и технических условий от владельцев труб. Основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться в 2017 г., а строительство этих участков ЦКАД – в конце 2018 г. Однако в начале 2018 г. помощник президента Андрей Белоусов рассказал Путину об отставании от графика. Первый участок к началу года был построен на 16%, пятый – на 47%, говорил один из источников «Ведомостей».

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Финансы
Новости

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

Ведомости
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Мобильное приложение Альфа-банка не работает из-за технического сбоя. Невозможно воспользоваться услугами онлайн-банка и колл-центра, передает «Интерфакс» со ссылкой на клиентов кредитной организации. «В настоящее время по техническим причинам в телефонном центре вы можете только заблокировать или активировать карту», — сообщил автоответчик в колл-центре банка.

На официальной странице банка в Facebook один из клиентов пожаловался на аналогичную ситуацию, которая наблюдалась неделю назад. «Опять повторяется история недельной давности, когда в пятницу все лежало не менее 6 часов, включая колл-центр... Сбои стали слишком регулярными и продолжительными», — пожаловалась клиентка банка под ником Катя Иванова.

«Приложение лежит (проверяли на двух телефонах lte/wifi). Выдает сообщение The network connection was lost на все попытки входа», — написала другая клиентка банка в Facebook.

В пресс-службе банка пояснили, что технические проблемы связаны с аварией на сетевых каналах арендованной оптики. Из-за сбоя временно недоступны дистанционные сервисы банка. «После окончания восстановительных работ обслуживание будет доступно в штатном режиме», — добавили в пресс-службе Альфа-банка.

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Политика
Новости

«Дождь»: подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро

Ведомости
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Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Александр Мишкин (по информации Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом написал в Facebook арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 г. работал с Мишкиным и узнал его после интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Евдокимов также подтвердил эту информацию «Дождю» и прислал совместную с Мишкиным фотографию.

«А помните, в «Гарсоне» году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож. Саша, насколько я помню, учился на врача», – написал Евдокимов в Facebook. В комментариях под его записью несколько человек также вспомнили Мишкина.

Мишкин был «в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком, рассказал «Дождю» Евдокимов. По его словам, в то время «Гарсон» было одним из самых «достойных» мест Санкт-Петербурга, где официант получал хорошие деньги.

Ранее другая знакомая Мишкина – Наталья Бажанова из поселка Лойга (по информации Bellingcat и The Insider, там он родился и вырос) узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в происшедшем Россию, указав, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В начале сентября британские власти назвали Александра Петрова и Руслана Боширова предполагаемыми исполнителями отравления. По данным Лондона, они – сотрудники ГРУ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не имеют отношения к отравлению. По их словам, они приехали в Солсбери посмотреть собор.

The Insider и Bellingcat после выпустили два расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным The Insider и Bellingcat, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

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