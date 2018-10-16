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Stockmann договорилась о продаже последнего торгового центра в России

Финский концерн Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании. Новым владельцем ООО «Стокманн Невский центр» станет чешский холдинг PPF Real Estate.

В сообщении уточняется, что 1 января концерн оценивал актив в 181 млн евро. Однако в результате переговоров стоимость сделки была снижена до 171 млн евро. Сделку планируется закрыть к концу года, после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). После уплаты налога Stockmann Group ожидает получить прибыль в 139 млн евро.

«Сделка позволит Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время она даст нам финансовую гибкость и возможность для сокращения баланса группы», — прокомментировал сделку генеральный директор Stockmann Лаури Вейхалайнен. Его слова приводятся в сообщении.

«Невский центр» – последний объект недвижимости, оставшийся у Stockmann в России после продажи семи магазинов российскому франчайзи универмагов Debenhams. ТЦ площадью 91 000 кв. м был открыт в 2010 г. Он состоит из торгового центра, якорный арендатор которого универмаг Stockmann, а также офисных помещений и подземного паркинга. В конце октября 2016 г. Stockmann Group выставила объект на продажу.

Осенью 2017 г. стало известно, что эксклюзивные права на покупку получила O1 Group Бориса Минца. Закрытие сделки планировалось до конца того же года, но не произошло. Собеседник «Ведомостей» объяснял это неопределенностью на банковском рынке и судебными разбирательствами между O1 Group и банком «Открытие», перешедшим в собственность Центробанка. В феврале «Коммерсантъ» сообщил, что единственным претендентом на «Невский центр» остался фонд Morgan Stanley. Американская компания хотела купить объект совместно с чешской PPF Real Estate, говорили изданию источники, близкие к разным сторонам переговоров. Однако затем Morgan Stanley также отказался от сделки.