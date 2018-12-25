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Основатель «Пятерочки» подал в лондонский суд на бывшего партнера

Основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев (134-е место в рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов с состоянием, оцениваемым в $800 млн) подал иск в Высокий суд Лондона к Михаилу Горяинову, владельцу управляющей Центральным и Усачевским рынками Gremm Group, сообщает РБК.

Рогачев рассказал, что подал в суд еще осенью 2018 г. Иск связан с их совместным бизнесом по управлению рынками в Москве и подан в лондонский суд, так как акционерное соглашение предусматривает решение споров в этой юрисдикции. Спор, по словам бизнесмена, касается Усачевского рынка и здания на Волгоградском проспекте, а также неисполнения Горяиновым акционерного соглашения.

Суд 21 декабря в рамках иска выпустил постановление, которым запретил Горяинову совершать сделки с имуществом стоимостью 9 млн фунтов (около 777 млн руб.). Если у него есть активы свыше этой суммы, он может ими распоряжаться, указывается в документе.

Горяинов в разговоре с РБК выразил мнение, что Рогачев уклоняется от исполнения своих обязательств и что его обращение в суды иностранной юрисдикции – это очередная попытка не исполнять достигнутые договоренности. О каких нарушениях идет речь, Рогачев уточнять не стал, отметив, что сейчас преждевременно их комментировать.

По словам Рогачева, он познакомился с Горяиновым в 2005 г. – тот предложил ему недвижимость для «Пятерочки». Совместный бизнес они запустили в конце 2013 г., когда у них появилась идея создавать бюджетные рынки под брендом «Ветерок» и рынки более высокого ценового сегмента под брендом «Царев сад». Партнеры нашли пять объектов, в частности Усачевский рынок в Хамовниках, бывший автоцентр на Волгоградском проспекте, а также Каширский, Северный и Коптевский рынки. Как отметил Рогачев, объекты должны были покупаться на паритетной основе, однако свою долю в двух последних рынках Горяинов не оплатил, в итоге эти объекты были оформлены в собственность Рогачева. Каширский рынок принадлежит бизнесменам на равных долях. Северным, Коптевским и Каширским рынком сейчас управляет M1 – компания Рогачева, и они работают под брендом «Ветерок».

Как утверждает Рогачев, он оплатил «половину Усачевского рынка и Волгоградского», однако Горяинов уклонился от передачи ему этих половин. По словам Рогачева, сумма заморозки активов соответствует цене 50% объекта на Волгоградском проспекте (он заплатил за него $11 млн). Половина Усачевского рынка стоила $4 млн в 2015 г., говорит он.

Ни один, ни другой объект напрямую Горяинову не принадлежат, следует из Росреестра и СПАРК: здание на Вернадского, 177, – у ООО «Пигмалион» Людмилы Горяиновой, а ООО «Усачевский рынок» – у Александра Мартьянова. Это родственники Михаила Горяинова, утверждает Рогачев. Судебный запрет необходим, так как планируется продажа здания на Волгоградском проспекте, претендент – сеть гипермаркетов «Лента». В «Ленте» не ответили на запрос РБК.

Рогачев в конце 1980-х гг. создал научно-производственную компанию ЛЭК, которая в концу 1990-х начала заниматься строительством жилья. Для девелоперских проектов бизнесмен привлек партнера – Павла Андреева, с которым они в 2001 г. создали компанию «Макромир», занимавшуюся строительством торгово-развлекательных комплексов. К концу 2000-х между Рогачевым и Андреевым произошел корпоративный конфликт, в результате которого первому перешел «Макромир», а второму – ЛЭК (в настоящее время – Л1). В 2011 г. Рогачев продал «Макромир» компании Fort Group. Самый известный его бизнес – сеть «Пятерочка», первый магазин он открыл с партнерами в 1998 г. В 2005 г. Рогачев продал сеть, а в 2012 г. запустил сеть супермаркетов «Верный». В 2017 г. вместе с партнером Александром Волчеком запустил web-платформу «Агро24».