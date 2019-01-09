ФАС объяснила причину подорожания бензина на заправках
Розничные цены на бензин в российских регионах выросли из-за увеличения НДС, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина.
«В ряде регионов с 1 января 2019 г. мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%», — отметил он. По его словам, цены подняли в основном крупные нефтяные компании. «Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», — пояснил Махонин.
По его словам, такой рост цен соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, достигнутыми осенью 2018 г.