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На предприятии «Русагро» обнаружен вирус ящура

На одном из свинокомплексов «Русагро» в Приморском крае выявлен случай заражения вирусом ящура. Об этом говорится в сообщении компании.

«Русагро» отмечает, что свинокомплекс был не полностью заселен. Компания уничтожит 481 животное и проведет карантин. «Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», – говорится в сообщении «Русагро».

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» – третий по величине российский производитель свинины по итогам 2017 г.

Ранее стало известно о подозрениях на птичий грипп в одном из крупнейших производителей индейки в России – «Евродоне». На предприятии компании обнаружили гибель птицы, причины пока не установлены. Есть подозрение на вспышку птичьего гриппа, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих о ситуации на «Евродоне» от его сотрудников.