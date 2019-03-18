Бизнес

Новости

Evraz выкупит евробонды с погашением в апреле 2020 года на год раньше

Evraz предложил владельцам еврооблигаций с погашением в апреле 2020 г. выкупить принадлежащие им бумаги по цене $1037,5 на $1000 номинала, говорится в материалах компании.

На данный момент в обращении находятся евробонды-2020 на $700 млн из $1 млрд первоначального объема. Evraz готов выкупить все находящиеся в обращении бумаги. Максимальный объем расходов компании на выкуп может составить около $726 млн, отмечается в материалах. Предложение о выкупе действительно до 4 апреля.

Для финансирования выкупа Evraz разместит новые евробонды. По информации источника «Интерфакса» в банковских кругах, road show 5-летнего выпуска стартует 20 марта. Организаторами размещения будут JPMorgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.

Последний раз Evraz выходил на рынок евробондов в марте 2017 г. Тогда компания разместила 6-летние евробонды на $750 млн с доходностью 5,375%. Средства от размещения были также направлены на выкуп находящихся в обращении бумаг.

Evraz – одна из крупнейших в России металлургических и горнодобывающих компаний. Крупнейшим акционером компании является бизнесмен Роман Абрамович. Его доля – 30,52%. Александру Абрамову принадлежит 20,69% Evraz, Александру Фролову – 10,33%.