СКР проводит обыски у производителя кваса «Никола»
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски у производителя кваса «Никола» – АО «Дека», зарегистрированного в Великом Новгороде, по делу о неуплате налогов, сообщается на сайте ведомства. Во время обысков на предприятии была изъята необходимая документация.
«В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на 26 млн руб. (ч. 1 ст. 199 УК) руководством компании "Дека", производящей пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки», – пояснили в Следственном комитете.
По информации следствия, с июля по октябрь прошлого года руководство компании подавало в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения.
АО «Дека» основали в 1992 г. бизнесмены Андрей Манский и Константин Баринов. По данным «СПАРК-Интерфакса», 55,15% компании сейчас принадлежит ООО «Дженерал инвест», 27,97% – ООО «Секьюрити мейджор».