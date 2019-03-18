Путин поддержал идею изменить правила географического наименования вин
Президент Владимир Путин поддержал идею изменить правила географической маркировки вина.
В понедельник, 18 марта, президент встречается в Крыму с представителями общественности. О проблеме с маркировкой вин Путину рассказал винодел из Севастополя Сергей Швец. Он напомнил, что по действующим в России правилам местом производства вина считается регион, где оно было разлито по бутылкам, а не то место, где вырос виноград. В результате ввезенное откуда угодно и разлитое в Крыму вино может называться крымским, пояснил Швец.
«В первый раз слышу, что вино может быть названо по месту, где оно разлито по бутылкам. Это, безусловно, надо поправить», – ответил Путин. По его словам, важна поддержка именно предпринимателей, которые «вкладывают в землю в Крыму, создают рабочие места, добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь их разливает». Путин пообещал поручить правительству учесть прежде всего интересы отечественных производителей при принятии закона о виноградарстве и виноделии.