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Компания Игоря Чайки создаст в Москве новый бизнес под Мосгортранс и РЖД

«Бетэлтранс» (БЭТ) и немецкий концерн Vossloh AG планируют в этом году наладить в Москве совместное производство стрелочных переводов для трамвайных путей и потребностей РЖД, пишет Forbes со ссылкой на презентацию компаний. Информацию о планах по созданию совместного предприятия (СП) изданию подтвердил совладелец БЭТ Игорь Чайка.

Сейчас инвесторы выбирают площадку под производство в Москве. Оно обойдется в 3,5 млрд руб. Первую очередь завода планируют запустить к 2021 г., большую часть суммы (70–80%) обеспечат банки, остальное вложат партнеры. БЭТ и Vossloh будут владеть СП в пропорции 50 на 50, рассказал Чайка.

Большинство сходов с рельсов трамваев в столице (50 в 2018 г.) происходит из-за старых советских стрелок, отмечается в презентации. По установленным в Москве стрелкам разрешено проезжать с максимальной скоростью 5 км/ч. Продукция СП увеличит среднюю скорость движения трамваев по стрелкам в 4 раза, срок их службы и снизит затраты на обслуживание на 20%, говорится в презентации. Основным потребителем продукции станет Мосгортранс.

В Мосгортрансе сообщили, что действительно планируют обновить стрелочные переводы, однако сроки еще не определены. Сейчас на улицах Москвы около 500 стрелочных переводов и большую часть из них Мосгортранс собирается заменить. В 2019 г. Мосгортранс планирует обновить более 30 км путей. В 2018–2022 гг. на развитие трамвайной инфраструктуры Москва собирается потратить 23 млрд руб., говорится в столичной инвестпрограмме. На часть этих денег и претендует компания Чайки, пишет Forbes.