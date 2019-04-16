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СМИ узнали о планах российской компании выращивать бананы и ананасы на Филиппинах

Выращивать бананы и ананасы на Филиппинах собирается российская компания российская Vigorous Alliance со штаб-квартирой в Дубае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря департамента сельского хозяйства Филиппин Эмманюэля Пиньоля. По его словам, этот проект станет частью сделки между Vigorous Alliance и филиппинской компанией по продаже удобрений Planters Products Inc. Соглашение руководители фирм Мердан Гурбанов и Родел Манара заключили 4 апреля. Кроме того Vigorous Alliance также поставит на Филиппины удобрения для местных производителей риса. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $577 млн.

Vigorous Alliance сможет производить около 59 000 тонн бананов мелких сортов и 175 000 тонн ананасов, подсчитал президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. Руководитель Ассоциации садоводов России Игорь Муханин отмечает, что если у Vigorous Alliance российские владельцы, ей будет не сложно договориться с российскими сетями о поставках фруктов. По словам Пиньоля, Vigorous Alliance также ведет переговоры с правительством автономного района Бангсаморо об использовании или аренде единственного глубоководного порта автономии – Поллок. Его реконструкция и развитие оцениваются в $15 млн. По мнению Пиньоля, порт может стать для Vigorous Alliance «ключевым элементом» проекта по бананам и ананасам.

До сих пор Vigorous Alliance никак не заявляла о себе. Ее владельцы не известны. Руководитель Мердан Гурбанов, по словам Пиньолы, прибыл в Манилу в начале апреля вместе с партнером Львом Деньговым. Последний в 2017 г. был главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИДе и Госдуме и помощником главы Чеченской Республики. В 2015–2018 гг. он участвовал в освобождении 21 российского и белорусского гражданина.

Российско-филиппинские отношения активизировались после прихода к власти в 2016 г. президента Родриго Дутерте, заявившего о переориентации курса своей страны с США на Россию и Китай. Однако сделать это на практике пока не получилось. В октябре 2017 г. между Филиппинами и Россией было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а в декабре 2018 г. Манила закупила более дорогие американские вертолеты UH-60 Black Hawk вместо российских из-за боязни санкций со стороны Вашингтона.