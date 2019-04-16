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«Укрнафта» сообщила о решении суда взыскать с России более $50 млн за имущество в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в результате присоединения Крыма к России, говорится на сайте украинской компании. Суд принял такое решение 12 апреля. Помимо этого с России решено взыскать более $5,5 млн процентов и $3,5 млн судебных расходов. «На сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 г.», – отмечается в сообщении.

В октябре 2014 г. «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 г., что помешало инвестициям в крымские АЗС и привело к их «экспроприации». Компания подала жалобу в международный арбитражный суд. Тот определил местом судебного разбирательства третейский суд в Гааге. Однако Россия не признала его компетенцию, обжаловав определение в Верховном суде Швейцарии. Верховный суд не удовлетворил жалобу российской стороны, подтвердив право международного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» на основании выше упомянутого договора. Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что украинская компания является инвестором по соглашению, а ее имущество на полуострове – инвестициями.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. 50% +1 акция компании принадлежит «Нафтогазу», еще около 42% – группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.