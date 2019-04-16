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Бизнес
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«Укрнафта» сообщила о решении суда взыскать с России более $50 млн за имущество в Крыму

Ведомости
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Постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в результате присоединения Крыма к России, говорится на сайте украинской компании. Суд принял такое решение 12 апреля. Помимо этого с России решено взыскать более $5,5 млн процентов и $3,5 млн судебных расходов. «На сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 г.», – отмечается в сообщении.

В октябре 2014 г. «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 г., что помешало инвестициям в крымские АЗС и привело к их «экспроприации». Компания подала жалобу в международный арбитражный суд. Тот определил местом судебного разбирательства третейский суд в Гааге. Однако Россия не признала его компетенцию, обжаловав определение в Верховном суде Швейцарии. Верховный суд не удовлетворил жалобу российской стороны, подтвердив право международного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» на основании выше упомянутого договора. Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что украинская компания является инвестором по соглашению, а ее имущество на полуострове – инвестициями.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. 50% +1 акция компании принадлежит «Нафтогазу», еще около 42% – группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

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Бизнес
Новости

Правительство допустило передачу Crocus Group строительства на Восточном

Ведомости
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Crocus Group Араза Агаларова может стать кандидатом на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Что касается подрядчика, действительно [на заседании] констатировалось, что существует системная проблема в строительной отрасли. И дано будет поручение пересмотреть», – сказал он. Борисов отметил, что это касается не только космодрома Восточный и «Роскосмоса». Индексный метод, который сегодня используется для определения стоимостных параметров строительных работ, может быть не совсем адекватным существующим реалиям, добавил вице-премьер.

О том, что новым подрядчиком «Роскосмоса» по строительству второй очереди Восточного может стать Crocus Group, в феврале сообщали The Bell и РБК со ссылкой на источники. Агаларов сказал Forbes, что его компания может стать подрядчиком «Роскосмоса», если поступит такое поручение правительства.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже заявил, что условия строительства второго стартового стола на Восточном обсуждаются с тремя компаниями – «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга и «Крокусом», который входит в Crocus Group.

Ранее «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный, сообщил в январе Борисов. Компания была выбрана единственным исполнителем осенью прошлого года.

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Власти пересмотрят космическую программу из-за санкций

Ведомости
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Правительство к 15 июля должно представить скорректированную программу Основных направлений государственной политики в космической отрасли, сказал журналистам во вторник, 16 апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Предыдущие Основы были выработаны в 2013 г. и должны были действовать до 2030 г. «Но было принято решение, что необходимо рассмотреть этот вопрос дополнительно», – сказал Патрушев. «К этому нас подтолкнул научно-технический прогресс в первую очередь», – пояснил Патрушев. «Также мы рассчитывали на международное сотрудничество. И во многом то, что думалось, не было оправдано», – отметил он.

В связи с этим требуется корректировка нормативно-правовой базы, регулирующей космическую отрасль, сказал секретарь Совбеза: «В большей степени рассчитывать на себя. Там, где возможно, продолжать международное сотрудничество. Но вы знаете, что в условиях санкций целый ряд необходимых вещей нужно делать самим».

Поручение о корректировке Основных направлений дано правительству, к 15 июля проект должен быть подготовлен и представлен на утверждение президенту Владимиру Путину, сказал Патрушев. «И что важно, будет подготовлена стратегия развития госкорпорации «Роскосмос», – добавил он. Во втором документе «будут учтены цели и задачи, которые будут заложены в целом в глобальном варианте и которые будут более детально также расписаны», сказал он.

Политика
Новости

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Ведомости
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В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

Были также эвакуированы Василеостровский районный суд, Приморский, Петроградский, Фрунзенский, Куйбышевский, Дзержинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Зеленогорский, два здания Смольнинского, Колпинский, Московский и Ленинский суды.

Первое сообщение об эвакуации было опубликовано в 14:38 мск. В 15:17 пресс-служба сообщила, что Фрунзенский суд возвращается к работе и никаких опасных предметов обнаружено не было.

Бизнес
Новости

Греф: Сбербанк не планирует покупать «О’кей»

Ведомости
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Сбербанк не планирует покупать ритейлера «О’кей», но ведутся переговоры о финансировании. Об этом журналистам сообщил президент Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

Греф отметил, что не знает никаких подробностей о переговорах. «Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку», – сказал он.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей». По словам собеседников агентства, банк планирует перепродать этот актив третьей стороне. В пресс-службе Сбербанка тогда заявили, что банк не планирует приобретение «О’кей» в собственных интересах.

«О’кей» в августе прошлого года подписала соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб., отмечало агентство.

Финансы
Новости

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Ведомости
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Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» во втором чтении, распространив его действие на кредиты, которые заемщики взяли до его предполагаемого вступления в силу. Взять «ипотечные каникулы» заемщик сможет один раз за весь срок кредита, если его сумма меньше 15 млн руб., следует из текста законопроекта. При этом банки по своему усмотрению смогут давать клиентам «ипотечные каникулы» и больше чем один раз.

Еще одна новинка законопроекта по сравнению с первым чтением: исключение информации о «каникулах» из кредитной истории заемщика. О том, что у него есть право на однократные «ипотечные каникулы» при соблюдении условий, заемщика должен в обязательном порядке информировать кредитный договор, следует из законопроекта. Информация о такой возможности должна быть на первой странице договора.

Условие, при котором у заемщика появляется право на «ипотечные каникулы», – его сложная жизненная ситуация. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Максимальный срок таких «каникул» – полгода. В результате срок кредита удлиняется на длительность «каникул»: неуплаченные во время перерыва платежи заемщик отдает банку после выплаты средств по первоначальным условиям.

Политика
Новости

Украинские социологи посчитали рейтинги Зеленского и Порошенко перед выборами

Ведомости
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За кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского накануне второго тура выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Петра Порошенко – 17%. К таким выводам пришел Киевский международный институт социологии (КМИС), опросив более 2000 респондентов старше 18 лет в 129 городах страны. Статистическую погрешность КМИС оценил в 3,3%.

Число не определившихся с выбором кандидата граждан составляет 17,9%, а 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос. По данным КМИС, 6,3% респондентов не планируют принимать участия в голосовании, а 1,6% намерены испортить бюллетень. На вопрос о том, кто победит на предстоящих выборах, 57,2% респондентов КМИС предположили, что это будет Зеленский, в победе Порошенко уверены 14,1% граждан. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на этот вопрос.

Перед первым туром выборов президента на Украине КМИС проводил аналогичный опрос. В середине февраля за Зеленского готовы были проголосовать 16,4% респондентов, за Порошенко – 10,8%. Бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко поддерживали 9,6% респондентов. Число не определившихся в выборе кандидата составило 27%.

В апреле социологическая группа «Рейтинг» задала своим респондентам аналогичный вопрос: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% – за Порошенко. Еще 18% не определились, а 10% не намерены голосовать.

Выборы на Украине проходили 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленский лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Второй тур назначен на 21 апреля.

Политика
Новости

Путин раскритиковал правительство за проблемы с космодромом Восточный

Ведомости
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Необходимо достроить вторую очередь космодрома Восточный, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности во вторник. «Здесь, конечно, нужно правительству обратить внимание на расценки. Ну вот уже докладывают несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно. Не задирать там, не завышать ничего, но реалистично нужно подходить», – сказал президент.

По словам Путина, Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории. Уже в ближайшее время пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. Президент также призвал активнее использовать космодром Плесецк.

Полномасштабное строительство космодрома Восточный началось в 2012 г., и к 2016 г. были в основном построены объекты первой очереди по запуску ракет «Союз-2». Первый запуск состоялся в апреле 2016 г., а всего с космодрома состоялось четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.

Путин поручил завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для «Ангары А5» и «Ангары А5М». «Первый пуск данной ракеты [«Ангары А5»] с космодрома Восточный запланирован на 2021 г., а А5М должна полететь с космодрома в 2025 г.», – добавил президент.

Эти и другие меры позволят России обеспечить лидерство в космосе, заявил Путин. Мировой рынок услуг, связанных с космосом, оценивается в $183 млрд и в ближайшие годы он будет только увеличиваться, отметил президент. Он призвал к глубокой модернизации ракетно-космической отрасли. «Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», – отметил президент.

Политика
Новости

Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова выйдет на свободу

Ведомости
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Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.

ФСИН выступала против условно-досрочного освобождения Карауловой, сообщил агентству ранее ее адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, в администрации колонии объяснили это расстегнутой пуговицей во время работы и желанием девушки прилечь на кровать.

В июне 2015 г. Караулову задержали на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. Она заявляла, что не хотела примкнуть к террористам. Девушка объяснила свою поездку тем, что влюбилась в вербовщика ИГ и хотела с ним встретиться.

В декабре 2016 г. Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил приговор. После этого ее этапировали в исправительную колонию № 1 в Вологде.

Политика
Новости

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж против России

Ведомости
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Мосгорсуд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Его адвокат Илья Новиков заявил, что Берг не будет обжаловать приговор. Норвежец планирует попросить о помиловании после того, как приговор вступит в законную силу.

Берг был арестован в декабре 2017 г. Он был задержан с поличным, когда полицейский Алексей Житнюк передавал ему сведения о Военно-морском флоте России. В декабре прошлого года Житнюка приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Берг вину не признает, но подтверждает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. По словам Берга, он приехал в Россию по просьбе разведывательной службы Норвегии и выполнял роль курьера, но не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий, рассказали защитники норвежца.

Политика
Новости

СИЗО начнут принимать гуманитарную помощь в виде антенн для цифрового ТВ

Ведомости
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Менее половины камер в СИЗО Москвы имеют оборудование для приема цифрового телесигнала, цитирует «Интерфакс» ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, который ссылается на данные УФСИН по Москве.

По данным Мельникова, ресиверы и антенны для дециметровых волн могут быть включены в список товаров, которые разрешат покупать в интернет-магазине арестованным или их родственникам. Такое письмо столичное управление ФСИН уже направило руководству ФГУП «Калужское», оператору интернет-магазинов для заключенных. Однако самостоятельно обеспечить себя техникой для приема цифрового сигнала удастся не всем содержащимся под стражей, говорит Мельников. По его словам, московское управление ФСИН решило принимать гуманитарную помощь в виде ресиверов и антенн ДМВ. Представитель ФСИН эту информацию пока не прокомментировал.

Согласно правилам внутреннего распорядка граждане, содержащиеся в СИЗО, имеют право на получение доступа к информации.

В 2019 г. Россия полностью должна перейти к цифровому формату телевещания. Аналоговые передатчики сигнала отключаются поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Всем телезрителям до указанных сроков рекомендуется проверить, поддерживают ли их телевизоры цифровой стандарт. Если нет, то для продолжения просмотра придется купить либо новый телевизор, либо специальную антенну и ресивер для цифрового ТВ. В Москве аналоговые передатчики сигнала отключили 15 апреля.

Технологии
Новости

Жаров оценил доходы легальных видеосервисов

Ведомости
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В прошлом году легальные видеосервисы заработали в России 25 млрд руб. Такую статистику привел руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на коллегии ведомства, сообщает «Интерфакс». Чиновник отметил, что, по данным компании J'son & Partners Consulting, выручка компаний от продажи легального видео растет третий год подряд. В 2016 г. рост составил 32% по отношению к предыдущему году, в 2017 г. – 42%, в 2018 г. – уже 56%.

Сайты с пиратским контентом, по словам Жарова, наоборот, испытывают трудности. По данным компании WebKontrol, такие сервисы потеряли в 2018 г. почти 130 млн просмотров.

Роскомнадзор не первый год борется с пиратским контентом в интернете. В январе 2016 г. ведомство заблокировало один из крупнейших торрент-трекеров – Rutracker.org, затем начало ограничивать пиратские раздачи путем ограничения доступа к вспомогательному сервису торрент-трекеров – «анонсерам».

В ноябре 2018 г. крупнейшие российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством, по которому поисковики начали во внесудебном порядке удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальными копиями фильмов и сериалов.

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