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Россия сообщила о поступлении «чистой» нефти на узел учета Мозырского НПЗ

Очищенная от хлора российская нефть поступила на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва, вызванного загрязнением нефтепровода «Дружба», говорится в сообщении российского Минэнерго.

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», – уточнили в ведомстве. Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, напомнило министерство. В белорусском регуляторе отрасли – концерне «Белнефтехим» «РИА Новости» пока не подтвердили поступление качественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В апреле Белоруссия пожаловалась на качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала вскоре решить проблему. 24 и 25 апреля Польша и Украина остановили прием российской нефти по трубопроводу. 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба», оператор белорусского участка «Дружбы», полностью остановил прием нефти из России на время вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Качественная российская нефть вновь поступила по «Дружбе» на белорусскую границу 2 мая. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что попадание некачественной нефти в трубопровод произошло в результате «мошеннической схемы».