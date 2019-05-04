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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу, сообщает Sports.ru. Клуб обеспечил себе победу за три тура до завершения турнира после того, как московский «Локомотив» проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0.

Ранее 4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх. Согласно турнирной таблице, «Локомотив» заработал 49 очков, а «Краснодар», еще не сыгравший свой матч 27-го тура, – 46 очков. Теперь даже если «Зенит» проиграет во всех оставшихся матчах, а «Локомотив» победит в своих, петербургская команда все равно будет лидировать в общем зачете по остальным показателям.

Петербургский клуб стал чемпионом России по футболу в пятый раз. Ранее футболисты выигрывали турнир в 2007 и 2010 гг., а также в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. До этого «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 г. В сезоне 2017/2018 чемпионом России по футболу стал «Локомотив»: футболисты «Зенита» уступили железнодорожникам со счетом 1:0 в матче 29-го тура.