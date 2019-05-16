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Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance в этом году возглавил мадридский «Реал». Бренд испанской команды за год подорожал почти на 27% до 1,6 млрд евро. В последний раз «Реал» возглавлял рейтинг Brand Finance в 2010 г.

Прошлогодний лидер рейтинга – английский клуб «Манчестер Юнайтед» – опустился на вторую строчку. Его бренд за год подешевел почти на 6% до 1,5 млрд евро.

В целом состав первой десятки не изменился по сравнению с 2018 г. Места с третьего по седьмое, как и в прошлом году, заняли «Барселона» (1,4 млрд евро), «Бавария» (1,3 млрд евро), «Манчестер Сити» (1,26 млрд евро), «Ливерпуль» (1,2 млрд евро), «Челси» (1 млрд евро). «Пари Сен-Жермен» (0,9 млрд евро) поднялся на восьмую строчку, сместив «Арсенал» (0,89 млрд евро) на девятое место. Замыкает десятку, как и в 2018 г., «Тоттенхэм Хотспур» (0,8 млрд евро).

Российский «Зенит» в 2019 г. улучшил свою позицию, поднявшись с 49-го на 46-место. Стоимость его бренда выросла на 13% до 0,1 млрд евро.

Всего в рейтинг Brand Finance вошли 50 клубов из Великобритании (18 команд), Германии (13), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).

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