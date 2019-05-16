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АТОР оценила долю чартерных рейсов в России, выполняющихся на SSJ100

Около 3% чартерных рейсов в России выполняется на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), при этом туроператоры не могут влиять на выбор типа самолета при организации чартерных перевозок. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе (ее слова приводит «Интерфакс»).

Она подчеркнула, что вопрос о выборе того или иного типа самолета для перевозки находится в компетенции авиакомпании. Туристы, которые не хотят после инцидента в «Шереметьево» лететь на SSJ100, не могут требовать у туроператора или агента заменить лайнер. Претензий к туроператорам по этому поводу тоже быть не может, отметила Ломидзе. Единственный вариант в таком случае избежать полета на самолете SSJ100 — купить билет на другой рейс, констатировала она.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

За несколько лет эксплуатации SSJ100 с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

На сайте Changе.org опубликована петиция за запрет в России полетов на SSJ-100 на время расследования инцидента в «Шереметьево». На момент публикации ее подписали более 198 000 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»