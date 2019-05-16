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Reuters: Иранский танкер разгрузился в Китае в нарушение санкций США

Танкер Marshal Z, перевозивший около 130 000 топочного мазута в обход санкций США, разгрузился в порту возле китайского города Чжоушаня, по данным сервиса Refinitiv Eikon. До этого танкер находился в море около пяти месяцев. Один сотрудник местного нефтехранилища подтвердил информацию о разгрузке, сообщает Reuters. Но другой представитель заявил агентству, что терминал уже как минимум четыре года не получает поставок из Ирана.

США в ноябре 2018 г. ввели санкции, запрещающие покупать иранскую нефть. Для восьми стран, включая Китай, они сделали исключение на полгода, но оно не распространялось на топочный мазут и другие нефтепродукты. В начале мая истек срок исключения и на сырую нефть, Вашингтон решил не продлевать его, пытаясь усилить давление на Иран.

Reuters следило за перемещениями танкера почти ежедневно. Но порой данные о его местонахождении были недоступны, когда он был вне досягаемости спутников. В январе Marshal Z принял груз с другого танкера у побережья ОАЭ, затем в Ливии перегрузил его на третий, но спустя какое-то время принял его там же обратно и отплыл к берегам Малайзии и Сингапура, где встал на якорь 22 марта. Согласно данным наблюдения, осадка судна не менялась с этого дня по 8 мая, когда он, бесцельно поплавав между Сингапуром и Малайзией, достиг терминала Jinrun неподалеку от Чжоушаня. Когда танкер покинул его 12 мая, осадка уменьшилась на 9 метров. Это указывает на то, что в Jinrun танкер разгрузился.

Jinrun позволяет хранить топливо в своем хранилище без прохождения таможенных процедур. Таким образом, официально оно не попало на территорию Китая. Herun Group, которой принадлежит терминал, отказалась давать комментарии.

Reuters не удалось выяснить, на каких финансовых условиях происходила поставка. Наверняка кто-то в Китае решил приобрести топливо ниже рыночной цены, считают участники отрасли. Покупатель топлива и владельцы танкера неизвестны. Согласно отчету судового маклера от 28 января, танкер был продан неизвестному покупателю для использования в качестве плавучего хранилища.