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МВД предложило наказывать за подготовку налоговых или «банкротных» преступлений

Министерство внутренних дел предложило обсудить криминализацию действий бенефициаров компаний, направленных на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства. С таким предложением выступил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на Петербургском международном юридическом форуме (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, наказанием за подготовку этих преступлений может быть арест имущества.

Доказывать умысел совершить налоговое или «банкротное» преступление МВД намерено с помощью формальных руководителей компаний. В ответ им предлагается давать «четкие правовые гарантии от дальнейших уголовных преследований» и от возложения полной имущественной ответственности.

МВД также предложило за содействие следствию освобождать от ответственности лиц, совершивших преступления в экономической сфере. Но только если такое содействие привело к выявлению лиц, фактически управлявших организацией, а также была получена информация об имуществе и доходах бенефициаров бизнеса, пояснил Авдейко.