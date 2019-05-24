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Сбербанк планирует продать Антипинский НПЗ

Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Антипинского НПЗ, сообщил журналистам в пятницу глава Сбербанка Герман Греф, передает Reuters. По его словам, банк намерен продать актив той компании, «которая имеет опыт в ведении этого бизнеса». «Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурированные сделки», – отметил Греф.

Собеседник «Ведомостей», близкий к банку, говорит, что вопрос может быть решен до июля.

17 апреля Сбербанк получил 100% в кипрской структуре, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, а уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Директор предприятия Максим Андриасов, по данным представителя предыдущего владельца Антипинского НПЗ – New Stream, был назначен при согласовании со Сбербанком. Представитель банка это не подтверждает.

Общая задолженность перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорят три собеседника «Ведомостей», близкие к предприятию.