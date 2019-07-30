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Козак поручил проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минфину в течение месяца проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ, сообщил «Ведомостям» его представитель. Это поручение было дано в ответ на соответствующую просьбу председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Греф попросил помочь предприятию в письме президенту России Владимиру Путину. Предправления Сбербанка предложил две меры поддержки: увеличить компенсацию Антипинскому НПЗ при закупках нефти и разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком «Бузулукский бор». По оценкам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, изменение компенсации лишит бюджет примерно 12 млрд руб. в год.

В апреле Антипинский НПЗ был остановлен, так как ему не на что стало покупать сырье, и возобновил работу только в середине июля. Сейчас он находится в предбанкротном состоянии: долг компании достиг $5 млрд, из них $3 млрд завод должен Сбербанку. До мая предприятие принадлежало группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. После получения Сбербанком контроля над Антипинским НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar.