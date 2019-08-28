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Минсельхозу сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Если закон «Об органической продукции» вступит в силу, это может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов. Об этом в письме руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предупредил исполнительный директор «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексей Попович, пишет «Коммерсантъ». Попович подтвердил отправку письма.

Выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками», предупредил исполнительный директор «Русбренда». В настоящее время в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортных органических товаров, имеющих международные сертификаты, выданные в основном ЕС, отмечается в письме. На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический». С 1 января 2020 г. такая продукция становится нелегитимной, так как не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, говорится в письме.

Сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, поскольку в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены, подчеркнул также Попович.

В гипермаркетах Globus представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами, рассказала руководитель отдела качества, устойчивого развития и экологии сети Полина Мурашкина. По ее словам, с 1 января реализация этих товаров будет невозможна. В Auchan отказались от комментариев. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro не ответили на вопросы.

Компания – производитель органического детского питания Hipp считает, что вступление в силу требований к маркировке надо отсрочить. Проблему может решить переходный период для доработки нормативной базы, заявили в Nestle.

Письмо «Русбренда» находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Она отметила, что продажа продукции не запрещается, а запрещается использование маркировки «органический». Попович подчеркивает, что это и означает снятие с продажи всей импортной органической продукции с 1 января.