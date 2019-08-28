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«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Входящая в холдинг «Вертолеты России» компания «ВР-технологии» и «Яндекс.Такси» подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о создании городской системы аэромобильности, говорится в сообщении «Яндекс.Такси».

В компании подчеркнули, что технологически готовы к запуску, но необходимо решить вместе с партнерами ряд юридических и организационных вопросов. «Так что пройдет некоторое время, прежде чем новая опция появится в пользовательском приложении», – отметили в пресс-службе.

Как пояснил после церемонии подписания гендиректор «ВР-технологий» Александр Охонько, соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее. По его словам, в следующем году начнутся тестовые полеты аэротакси в пригород и в зону МКАД.

В июле «Вертолеты России» сообщали, что планируют запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. При этом рассматриваются три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км. По оценкам холдинга, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. Компания намерена ориентироваться на эту цену. Предполагается, что для службы аэротакси будет использоваться разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500.

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