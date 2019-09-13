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Россия и Чехия договорились не вводить ограничения на авиаперелеты

Ведомости
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Авиационные власти России и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились не вводить ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

«По итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между «Жуковским» и Прагой», – сказали в министерстве. Стороны также договорились о полетах чешской авиакомпании над Сибирью по кратчайшему маршруту между Прагой и Сеулом.

В начале июля российские авиакомпании «Аэрофлот», «дочка» «Аэрофлота» – «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию. Свое решение они объяснили тем, что чешские авиационные власти аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines.

Позже Россия и Чехия договорились возобновить полеты как минимум до конца лета. Для решения вопроса были также назначены переговоры на уровне транспортных ведомств. Россия настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва – Прага либо на увеличении количества частот в Прагу из аэропорта «Жуковский», а Чехия хотела сохранить возможность кратчайшего маршрута из Праги до Сеула для Czech Airlines, который проходит над Сибирью.

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Мосбиржа приостановила торги на 40 минут из-за сбоя

Ведомости
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«Московская биржа» временно приостановила торги на срочном рынке с 18.20 мск в связи с невозможностью подключения части участников, следует из сообщения на сайте биржи.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе биржи, у нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка. Причины сбоя устанавливаются. «Чтобы дать возможность участникам переподключиться мы приостановили торги в 18.20. Торговая система была доступна уже через пять минут, но по правилам биржи необходимо дать всем участникам торгов время на снятие заявок», — говорится в сообщении.

Биржа возобновила торги с 19.00 мск после окончания вечерней клиринговой сессии.

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Кремль обозначил примерные сроки первой встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии) может состояться в октябре, допустил помощник Путина Юрий Ушаков. «Если работа пойдет успешно, то почему не проводить саммит в октябре?» – сказал кремлевский чиновник, отвечая на вопросы журналистов.

«Если работа пойдет успешно, то почему не проводить саммит в октябре?» – сказал кремлевский чиновник, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, встреча может состояться в Париже, который в качестве места проведения саммита предложил президент Франции Эмманюэль Макрон: «Мы готовы поехать в Париж».

К обсуждению конкретной даты проведения саммита стороны могут перейти после 18 сентября, когда должно состояться заседание контактной группы по Украине. «Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита», – сказал Ушаков. По его словам, сейчас ради проведения саммита в закрытом режиме активно работают советники президентов России и Украины, вскоре к ним должны подключиться представители министерств иностранных дел, такие поручения президентами уже даны, следует из слов Ушакова.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. 13 сентября Зеленский заявил, что Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. «Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнял он. Украинский президент добавил, что встреча в нормандском формате может пройти до конца сентября.

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Финансы
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The Bell: «Яндекс» и ВТБ запустят сервис для непрофессиональных инвесторов

Ведомости
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Компания «Яндекс» совместно с ВТБ запустит финтех-сервис «Яндекс.Инвестиции», рассчитанный на непрофессиональных инвесторов, сообщает издание The Bell со ссылкой на источники на финансовом рынке. Клиенты смогут покупать не только акции, но и другие ценные бумаги и инструменты.

В России уже есть несколько сервисов для непрофессиональных инвесторов. Например, «Сбербанк инвестор» и «Тинькофф инвестиции». На последний проект «Яндекс.Инвестиции» будут похожи по функционалу, рассказал The Bell источник, знакомый с деталями проекта. «Платформа будет называться «Яндекс.Инвестиции», ее целевая аудитория – в том числе неподготовленные инвесторы», – отметил один из собеседников. Пользователи смогут стать инвесторами даже при небольшом размере вложений.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в беседе с «Ведомостями» не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Проекты, запуск которых не произошел, мы не комментируем», – сказал он. Потапов напомнил, что летом 2018 г. банк запустил платформу «ВТБ мои инвестиции», которая представляет собой «полноценный торговый терминал» и позволяет покупать и продавать ценные бумаги, валюту и другие инструменты. «Мы можем использовать созданную ВТБ инвестиционную платформу для запуска площадок на сторонних ресурсах», – добавил он.

Был слух, что «Яндекс» готовит новый сервис для неопытных инвесторов, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупного брокера, но не было понятно, кто станет его партнером. Сотрудник другой брокерской компании отметил, что «Яндекс» изучал возможности сервиса для инвестиций еще в прошлом году: «Идея была в том, чтобы придумать некий массовый продукт для широкой аудитории «Яндекса», где начинающим инвесторам предлагали бы наиболее безопасные инструменты, объясняли, как работает рынок, предупреждали о возможных рисках». По его словам, к началу 2019 г. было решено, что партнером «Яндекса» по этому проекту станет ВТБ.

Представитель «Яндекса» сообщил The Bell, что компания «постоянно экспериментирует и работает с разными идеями», но пока не готова рассказать ничего конкретного. «Ведомостям» представитель «Яндекса» сказал то же самое.

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СКР возбудил дело из-за подделки более 500 000 заявлений о переводе пенсий из ПФР

Ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подделки более 500 000 заявлений о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Москвы и области в негосударственные фонды, говорится в сообщении ведомства. Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц).

По версии следствия, лица из числа сотрудников и руководителей ООО ПФК «Соцагрофинанс» и ООО «КФХ и партнеры» арендовали в Москве якобы под инвестиционную деятельность помещения на улице Щербаковской. «Путем обмана и злоупотребления доверием они заключили инвестиционные договоры с гражданами, не намереваясь впоследствии выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками, по возврату их денежных средств», – утверждает СКР.

Представитель ведомства Юлия Иванова заявила ТАСС, что мошенничества происходили в период с 2018 по 2019 г. После мошеннических действий отдельные граждане утратили доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Следствие устанавливает всех потерпевших и причастных к преступлению.

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«Траст» продал землю, предназначавшуюся для парка развлечений Universal Studios

Ведомости
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Банк «Траст» продал землю, на которой планировалось построить развлекательный парк Universal Studios, следует из сообщения банка.

Речь идет о 100% акций АО «Русинком», которому принадлежат права на 21,7 га и офисно-складской комплекс на 111 000 кв. м на Варшавском шоссе. Покупатель и сумма сделки там не раскрываются. Изначально «Траст» планировал выручить от продажи «Русинкома» 2,6 млрд руб., но «итоговая сумма оказалась выше ожиданий».

«Русинком» ранее входил в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Совладелец «Сафмара» Саит Гуцериев еще в 2012 г. планировал на Варшавском шоссе построить 1,2 млн кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м занимал бы развлекательный парк Universal Studios. Инвестиции в проект оценивались в $3 млрд.

В 2017 г. Гуцериев в интервью «Ведомостям» рассказывал, что проект Universal Studios будет перенесен на территорию поселка Коммунарка в новой Москве, чтобы создать там точку притяжения и организовать рабочие места. Землю же «Русинкома» он планировал застроить жильем: там, как рассказывал бизнесмен, можно было возвести около 500 000 кв. м недвижимости. Но в итоге эта территория перешла банку «Траст» вместе с другими активами «Сафмара».

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Лондонская фондовая биржа отказалась от предложения Гонконгской биржи о слиянии

Ведомости
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Лондонская фондовая биржа London Stock Exchange Group (LSEG) направила уведомление в адрес Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEХ) с отказом от предложения о слиянии, говорится в сообщении на ее сайте.

В материале отмечается, что совет директоров Лондонской фондовой биржи расценивает предложение Гонконгской фондовой биржи о приобретении акционерного капитала LSEG как предварительное, нежелательное и весьма условное.

HKEX ранее предложила за LSE 31,6 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд), включая долг. Оплатить поглощение предполагалось деньгами (по 20,45 фунта за акцию) и акциями HKEX, которые будут выпущены в результате допэмиссии. Таким образом, LSE была оценена в 83,61 фунта за акцию.

Финансы
Новости

Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина

Ведомости
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Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век». «Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперед, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал», – пояснила Набиуллина.

6 сентября Минфин сообщил о разработке законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Сейчас он находится на согласовании в Минтруде, заявляли ранее в ведомстве. В ближайшее время Минфин планировал представить законопроект на общественное обсуждение, а после внести на рассмотрение в правительство. В законопроекте прописан порядок присоединения россиян к системе пенсионных накоплений. Документом предусматриваются гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы и вычеты.

В свою очередь ранее Минтруд опроверг информацию о поступлении в ведомство на согласование законопроекта Минфина.

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Политика
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Журналист Кирилл Вышинский пропустит суд в Киеве из-за госпитализации

Ведомости
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Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован для обследования и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, сообщает «РИА Новости».

Журналист уточнил, что ему потребовалось пройти углубленное обследование, поскольку на протяжении последних полутора лет он находился в тюрьме, где пройти такой осмотр не было возможности. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что передал в суд ходатайство о том, что Вышинский не сможет приехать на заседание.

Вышинского задержали 15 мая 2018 г. в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости – Украина». Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Киевский суд освободил журналиста из СИЗО только 28 августа 2019 г.

Вышинский вернулся в Россию в рамках обмена между Украиной и Россией заключенными и задержанными. Однако уголовное дело о госизмене против него на Украине не закрыто – журналист был освобожден под поручительство. Условием освобождения называлось участие Вышинского в следственных действиях и явка в суд по первому требованию.

Вышинский после приезда в Москву заявлял, что готов участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова, комментируя дело против украинских моряков, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы России в Керченском проливе, предложила формулу: «участие – это не присутствие». По ее словам, участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. С ней соглашалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В Москву вернули задержанных Украиной. Фото

Финансы
Новости

Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству

Ведомости
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Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением. Об этом он заявил, выступая на панельной сессии форума Ассоциации банков России в Сочи (слова Авена приводит журнал Forbes). Банкир также отметил, что скептически относится к будущей приватизации «Открытия».

В ответ президент ВТБ Андрей Костин в шутку предложил передать «Открытие» Альфа-банку на безвозмездной основе. Провести передачу можно было бы через залоговый аукцион, уточнил он. «А то банк "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ скоро, что его и не продашь, он будет такой дорогой», – цитирует Костина ТАСС.

Позднее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, также выступавшая на сессии, сказала, что у регулятора нет курса на огосударствление банковской системы, а принятые решения стали вынужденными.

Ранее Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», – сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.

Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным.

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк. Регулятор планирует продать часть акций «Открытия» в 2021 г.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал обыски в штабах Навального

Ведомости
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В Кремле знают о масштабных следственных действиях в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако заявлений оппозиционера по этому поводу в Кремле не видели, поскольку накануне «была иная повестка дня».

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что обыски в его штабах и у его соратников санкционированы лично президентом Владимиром Путиным и вызваны его недовольством результатами недавних выборов.

«Я не могу комментировать, потому что я не знаю [об этих заявлениях]. Могу лишь только сказать, что вчера Путин не был абсолютно расстроенным – ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков, сообщал соратник политика Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, которое было возбуждено 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники, по версии следствия, через банкоматы внесли средства на счета ФБК.

Как прошли выборы в Мосгордуму

Технологии
Новости

Главный редактор TJournal Никита Лихачев объявил об уходе

Ведомости
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Главный редактор TJournal Никита Лихачев решил покинуть занимаемый пост, говорится на сайте издания. Такое решение он принял еще две недели назад. «Я останусь совладельцем компании, иногда еще буду делать что-то для родного издания, если это потребуется, но уже не на правах главного редактора», – приводятся на сайте TJournal слова Лихачева.

Пост главного редактора займет Сергей Звезда, перешедший на работу в TJournal в декабре 2016 г. «Мне раньше было довольно страшно представить, как передавать проект под ответственность кого-то другого, но я полностью доверяю Звезде», – пояснил Лихачев. Заместителем главреда будет назначен Роман Персианинов. «В то время как Звезда займется курированием материалов о повестке на TJ, Персианинов займется развитием отдела лонгридов и возьмет на себя руководство недавно анонсированной Лигой авторов TJ», – добавил Лихачев.

The Twitter Journal (позже название было сокращено до TJournal) начал работать в качестве агрегатора твитов в 2011 г. Лихачев был одним из основателей проекта. В 2014 г. блог-платформа наряду с VC.ru (прежнее название «Цукерберг позвонит») стали частью издательского дома «Комитет». Лихачев был главредом TJournal на протяжении последних восьми лет.

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