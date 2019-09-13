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Россия и Чехия договорились не вводить ограничения на авиаперелеты

Авиационные власти России и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились не вводить ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

«По итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между «Жуковским» и Прагой», – сказали в министерстве. Стороны также договорились о полетах чешской авиакомпании над Сибирью по кратчайшему маршруту между Прагой и Сеулом.

В начале июля российские авиакомпании «Аэрофлот», «дочка» «Аэрофлота» – «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию. Свое решение они объяснили тем, что чешские авиационные власти аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines.

Позже Россия и Чехия договорились возобновить полеты как минимум до конца лета. Для решения вопроса были также назначены переговоры на уровне транспортных ведомств. Россия настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва – Прага либо на увеличении количества частот в Прагу из аэропорта «Жуковский», а Чехия хотела сохранить возможность кратчайшего маршрута из Праги до Сеула для Czech Airlines, который проходит над Сибирью.